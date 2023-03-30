【營事檔案】蔬菜黑芝麻蝦丸　寶寶至愛

這是一道連小寶寶及老人家、不能夠吃太硬食物的人士都十分適合的食譜。在準備寶寶副食時，要色香味俱全，還要考慮營養均衡及質感等，而這個食譜利用了紅蘿蔔的紅色、黑芝麻的黑色及西蘭花的綠色，加上蝦仁的橙色，在視覺上已經十分吸引了。再加上利用了兩種蔬菜一起做成的蝦丸，營養上也十分均衡。

黑芝麻含好脂肪

黑芝麻含有豐富的不飽和脂肪酸，而不飽和脂肪酸有助降低血液中的壞膽固醇水平，減少身體出現炎症及血管硬化等問題。除了黑芝麻以外，植物油如橄欖油、芥花籽油、粟米油、種子及果仁都含有不飽和脂肪酸。另外，黑芝麻亦有豐富的鈣質，可以預防骨質疏鬆。但如果過重或肥胖人士就要注意進食分量，因為即使是好的脂肪，過量攝取都會容易引致脂肪積聚。

蝦肉低飽和脂肪 三大部位不可吃

蝦肉是低脂高蛋白的海鮮，不論是急凍還是新鮮的一樣營養豐富。蝦肉中的飽和脂肪含量十分低，每100克只有大約0.1克，比起牛肉、雞肉的5至6克還要低，因此十分適合需要關注血管及血膽固醇的人士。在選購及處理蝦肉時，應去除蝦頭、蝦腮及蝦腸。重金屬的物質會較易集中在蝦的頭部，而蝦腸一般會有排泄物殘留，因此都應剔除乾淨。

【蔬菜黑芝麻蝦丸】

材料：

蝦仁 120克

粟粉 32克

紅蘿蔔 20克

西蘭花 20克

黑芝麻 5克

調味料：

鹽 1茶匙

胡椒粉 適量

做法：

1.蝦仁打成蝦膠，加入鹽及胡椒粉備用。

2.紅蘿蔔及西蘭花蒸熟後切碎備用。

3.蝦仁分成四等份，其中三份分別加入紅蘿蔔碎、西蘭花碎、黑芝麻拌勻。

4.四份都分別加入8克粟粉拌勻後搓成圓形。

5.滾水下鍋，煮至浮起，完成

Profile

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。