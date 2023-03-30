本日日本：真．幪面超人變身皮帶　原來可以咁實用

備受特攝迷期待、由庵野秀明執導的電影《真．幪面超人》剛於日本上畫，一系列的周邊產品當然也順勢推山。當中實用性及噱頭兼備的，首推這款變身皮帶手機殼HENSHIN ACTION CASE！簡單講，手機殼重現了真．幪面超人的變身皮帶設計，無論細節、上色等都有電影中皮帶神髓。殼身明顯比當的大，長闊高約195mm×42mm×95mm，除了引人注目的賣相，更添加了玩樂元素——只要拉動殼邊的拉桿，腰帶中央的風車便會旋轉，而且由於是手動操作，不論旋轉多少次也不用擔心電池耗盡！而殼身設計也兼顧了實用性，既沒有阻擋智能手機的充電接口或揚聲器，當使用相機拍攝或使用燈光時，亦可以透過滑動部分殼身來避免阻擋。殼身可安裝在多款智能手機上，但不適合高度約155.5mm或以上或約135mm或以下的iPhone，例如iPhone ProMAX和iPhone mini。網站PREMIUM BANDAI即日起至4月24日接受預訂，並將於7月發貨。售4,950日圓（約HK$297）。