姜濤呂爵安兄弟無情講　爭做民選影帝

第6屆《MOVIE6全民票選電影大獎》今(30日)公布入圍名單，組合MIRROR成員姜濤憑電影《阿媽有咗第二個》，同時晉身「最佳男主角」及「最佳新演員」最後五強，由其主唱的《阿》片主題曲《風雨不改》亦入選首次出現於票選大獎的新獎項「最佳原創電影歌曲」；Mirror另一成員呂爵安以《過時・過節》等電影，同時入圍「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳新演員」及以主題曲《攀上天梯的螞蟻》，共獲得5個提名，令呂爵安成為本屆最多獎項入圍的演員，對此，呂爵安表示：「好高興能夠參演呢部電影，同咁多位前輩一齊合作係我嘅榮幸，多謝大家鍾意呢部電影。」另外，上屆民選「最佳新演員」得主盧瀚霆今年以《過時‧過節》成功入圍爭奪「最佳男配角」一獎！

至於「最佳新演員」獎項，5強名單均由Mirror成員奪得，先有爭奪「民選影帝」的姜濤和呂爵安，而柳應廷及江𤒹生亦加入戰團，雖未知獎項花落誰家，但「最佳新演員」獎勢必成為Mirror成員囊中物。憑著《忽然心動》獲得「最佳新演員」提名的江熚生表示：「好高興能夠參演這部電影，多謝大家支持我會繼續努力。」

至於「最佳女主角」之爭亦同樣精彩，毛舜筠憑《阿媽有咗第二個》及《過時・過節》的角色雙雙入圍最後五強，大戰《飯戲攻心》的鄧麗欣！張繼聰分別憑《飯戲攻心》等電影，入圍影帝及「最佳男配角」，對此，他表示：「當然很開心，亦希望大家會踴躍投票。過去一年，香港電影有很多出色的作品，很榮幸可以和其他演員同時競逐獎項。」