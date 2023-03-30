張學友6月開啟60+巡唱　歌神兩鬢斑白緊張到失眠

張學友今日（30日）在澳門為其《張學友60+巡迴演唱會》舉行盛大記者會，首站於6月啟動，會上準備了一段視頻，回顧學友歷年9次個人演唱會片段，他笑說：「老了！但進步了！睇番1987年第一開騷，似拚命三郎。」他一次又一次創下演唱會新紀錄，但破紀錄從來不是他做演唱會追求的目標：「盡力做好每一場表演，每多做一場就代表有更多一點嘅支持，再一次感謝大家對我嘅眷顧。」

學友坦言早兩日開始緊張到失眠，今次是他第10個巡迴演唱會，他承認有壓力，壓力來自別人對他的期望。本來他考慮香港為首站，亦想過在戶外開騷，但因為好多技術問題是戶外場地難以解決，最終他依然選擇紅館，已經入紙申請的他相信最快要到明年才可以舉行。

上次他的巡演開了233場次，今次會否有壓力？他笑說：「我唔會傻到一定要打破紀錄，見好就收。」他透露疫情期間一直籌備音樂劇，亦是他很大的心願，雖然音樂劇繼續發展，但要視乎演唱會完成後反應如何再作決定，難度對自己叫座力沒信心？他坦白說：「做呢行真係冇安全感，要有危機感做事先會更好。」他坦言疫情時留在家中是有點慌，所以跟團隊傾談要展開工作的時候，最快可以做到就是演唱會。

演唱會的舞蹈編排，他說：「唔會迫自己作體能挑戰，不會要求勁過上次，能力應付做得到就可，上次粉絲見到我跳舞，都我唔好咁辛苦，唔好跳太多，我見佢哋係真心關心我，我都關注粉絲點睇，所以適合自己先去做。」個唱名命為「60+」，他說：「諗過好多名，但最後決定簡單啲，就用60+吧！」

他覺得做為一位歌手，每張專輯、每個表演都記錄了不同階段的自己。而從主視角相片中看到學友鬍鬚兩鬢斑白，他笑說：「呢個造型係我自己心目中最理想60+嘅形象，如果自己60+可以咁樣好睇，雖然事實同張相有啲差距，但我都係希望能留給自己最美好嘅回憶。」

學友表示每次要想一個不一樣的演唱會，都會有迷惘的時候，但他總會提醒自己：「我係鍾意唱歌、表演，點樣唱得更好、表演得更精彩，係我做演唱會嘅目標。」今次個唱主視角以水為元素，他認為：「水係充滿可能性，無論面對咩困難，前路崎嶇難行，水總能找到出路，繼續前進。」他也鼓勵自己要像水一般保持彈性，讓自己擁有前進的動力。