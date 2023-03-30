戴祖儀節目做搞笑擔當　被森美大讚潛質無限

藝人森美、戴祖儀（Joey）、賴彦妤、魏韵芝及王嘉慧，下午現身電視城為無綫全新節目《LAW霸女神》宣傳並大玩法律問答遊戲，結果王嘉慧與魏韵芝得同分，要以「包剪揼」決勝負，最終王嘉慧勝出，接受森美為她加冕。

於《LAW》節目中充當搞笑擔當的Joey，被讚擔演搞笑角色恰如其分，玩遊戲時亦笑了百出，問到會否擔心破壞女神形象？Joey笑指曾經有過，又表示雖然經常擔當搞笑角色，但並沒有放棄自己歌手身份：「嚟緊會出新歌，下星期去台灣拍MV，係自己創作嘅單曲，好耐冇音樂相關嘅嘢畀大家見到，對上一次係《青春不要臉》入面首插曲，差不多一年前。（擔心大家忘記你歌手身份？）其實有危機即係有轉機，話唔定我成功做到第一個搞笑形象嘅歌手呢？不過有時同人講我係歌手大家都會『吓』一聲，哈哈。」剛過生日的她表示未有人約，笑言不會心急亂找伴侶，寧缺勿濫。

至於拍檔森美就大讚Joey搞笑潛質無限：「若果仲有《歡樂今宵》佢應該晚晚開工，但好擔心破壞佢歌手身份，始終歌手形象唔可以太搞笑。」問他會否為Joey情線介紹好男仔？他説：「係都介紹咗畀小儀同麥美恩先，佢哋急切啲。」