前主播梁凱寧做「助眠大使」　大突破拍床上畫面

「前新聞主播」梁凱寧離開主播枱後，選擇回歸校園，修讀言語治療，早前更正式成為言語治療師，工作地點從此由電視台變為醫院，不過她沒有放棄幕前工作，早前參與拍攝，大談身兼專業人士及KOL的近況，原來密密麻麻的工作一度令她失眠，飽受困擾，幸好最近她已經找到方法平衡。

今次她以「助眠大使」拍攝宣傳，更作出小小的突破拍攝「床上戲份」，透過化妝加深黑眼圈，重現她受失眠困擾時，多個無眠又無奈的晚上。她說：「真係超大犧牲，因為拍攝兩條影片，全部都要加上大大嘅黑眼圈，面青口唇白，頭髮又亂，同以往嘅形象真係好大出入，哈哈！不過，對於劇本中嘅好多失眠細節，我真係好有同感，尤其是瞌住眼瞓做瑜伽、愈眼瞓愈肚餓嘅情節，真係真實上演過，諗番真係又慘又搞笑。希望畀大家見到我唔同嘅一面，彌補番我小小嘅犧牲啦。」

她都曾經受失眠所困，她有聽從醫生的意見，戒掉臨瞓前玩電話同埋保持每日作息定時，但都是成日攤在張床到眼光光，她說：「有時就算畀我瞓得着，又會好易扎醒，搞到我成日都冇精神，個人仲好易忟添！醫生話我呢啲全部都係失眠嘅症狀嚟，原來喺香港每十個人就有七個同我一樣有失眠問題，所以都咪話唔嚴重呀。」

她說：「起初都有諗吓食安眠藥會唔會幫到入睡啦，但又驚會有副作用，或者產生依賴性，愈食愈多，總之就係擔心呢樣擔心嗰樣啦。但係醫生同我講，原來依家有新突破，可以幫助我哋呢啲失眠患者進入接近自然嘅睡眠狀態，產生依賴性同反彈嘅機會低。如果你都受失眠困擾，又想好似我咁，瞓得好，冇哂黑眼圈，每日都有好精神，就快啲搵醫生傾吓啦！」