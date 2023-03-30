Ian被林俊傑演唱會「彈鐘」首見人　親揭Unfollow對方原因...

人氣男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）、歌手吳家忻、張蔓姿及湯令山等晚上（30日）出席活動，吸引過百粉絲塞爆商場。自新加坡歌王林俊傑（JJ）演唱會「彈鐘事件」後首次現身的Ian回應事件，他表示沒冇影響心情：「其實冇乜嘢，因為真係溝通問題，當然係好遺憾，因為有機會同天王級歌手同台唱歌，係好難得同期待嘅機會，希望再有機會可以跟前輩學習。」

他表示對外溝通事情由公司負責，一切都是跟公司安排，指近日一直忙於拍劇日夜顛倒，形容如身處另一時區，亦承認當日確實有綵排過：「演出前幾日先知道會做嘉賓，心情當然興奮同積極準備，雖然去到最後未能夠向佢偷師。（有冇失望？）緣分囉，期望下次再有機會。」問到是否取消關注對方一事？他這樣解釋：「因為本身我唔係太玩社交網嘅，我習慣係Follow真實見過同合作過嘅，本身係冇Follow JJ，但見到有機會合作所以我先Follow佢社交網。」他表示因最終未有真正認識對方，所以才發生「Unfollow事件」，強調非常尊重對方，又指網絡世界與現實世界始終不同。

他又指剛剛才知道5月會有MIRROR粉絲見面會，對於有鏡粉不滿名額太少及只有一小時見面時間卻收取四百多元表示太貴，Ian表示未清楚實際情況，要先行了解：「但好多謝大家支持，多謝大家源源不絕嘅愛，知道大家好期待見到我哋。」他指自己也想多點機會與粉絲接觸，對上一次個人見面會已是幾年前。另對於近日有鏡粉因不滿12子太少聚合見粉絲而選擇「脱粉」，他表示未有聽聞：「其實我哋12個有私底下傾過，好想12個多啲聚埋，知道Fans都想見我哋As a team咁呈現畀大家睇，所以都有同公司商討過，睇吓可唔可以減少啲個人活動。」

談到他於《Chill Club推介榜 年度推介22/23》音樂頒獎禮中入圍多個獎項，Ian表示入圍已很高興，指自己造歌並不是面向獎項：「因為自己好鍾意音樂，過程中好有成功感好開心，造音樂時亦係我休息嘅時間，樂在其中，入圍已經係好大嘅肯定。」

曾擔任過Ian MV女主角及與對方合作過拍廣告的吳家忻，表示已很久沒見對方，問到可會邀請Ian做她MV男主角？她笑謂：「唔好啦，陣間畀佢搶晒焦點。（擔心成為佢粉絲嘅公敵？）反而冇擔心喎，Ian嘅Fans好友善。」她又透露復活節會到泰國出席音樂節，問到是否順道療情傷？她笑稱早已療愈，亦準備好新開始，但坦言現時仍未有追求者。

另談到好友袁澧林早前為日本人氣創作男歌手Vaundy歌曲《Tokimeki》擔任MV女主角，家忻指有睇過該MV並大讚可愛，自己也希望將來能有機會作跨地區合作。