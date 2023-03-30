郭富城靠視像維繫父女情　苦練普通話為咗呢件事...

郭富城（城城）今日（30日）於尖沙咀文化中心出席《第47屆香港國際電影節》開幕典禮，同場還有林家棟、楊樂文等，今年是城城第5年擔任香港國際電影節大使，他笑言：「好開心，因為電影節嘅理念同我好相似，之前因為疫情，電影節搞唔到實體活動，要靠視像，依家終於又可以同大家見面，佢哋嘅理念同我人生、工作都好似，做得幾多得幾多，加上佢哋嘅口號『永不停步』都同我嘅想法好相似。」

城城剛完成美加演唱會回港，他指該演唱會叫「舞林外傳」，是香港以外的地方才看到，而香港方面，明年將會有全新的演唱會，談到今次美加之行，城城表示：「啲Fans好熱情，今次去咗芝加哥、多倫多等地方，之後會去新加坡、馬來西亞同埋澳門。除咗演唱會，都有睇緊啲劇本。」

城城開美加巡唱，談到兩位囡囡有冇去捧爸爸場？城城則表示：「之前因疫情無得返學，依家可以返，都想比時間佢哋去返學，當然會掛住爸爸，會用視像同佢哋見面，同埋7月會去澳門做演唱會，近近地都可能會帶佢哋去，嚟緊復活節假係二寶（細女）生日，都會同佢慶祝，享受家庭樂。」

談到電影工作，城城指有新挑戰，便是為新片配國語，他說：「呢個係好新嘅嘗試，我特登搵咗個國語老師補國語，因為喺新戲入面，要講一啲好正宗同地道嘅國語，我配完之後仲上咗癮，始終自己配番係好好多，而今次促成呢件事，除咗導演想之外，本身幫我配國語對白嘅配音員唔舒服，所以種種原因之下，我自己配番。（有無請教太太方媛？）反而囡囡有話番畀我聽邊度講得唔啱，我學好國語，同囡囡溝通都可以好啲。」