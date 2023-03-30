梳化大戰 高潮浪接浪

早前英國搞咗個民意調查，關於喺屋企邊度曳曳最暢快，結果發現客廳先係首選，而喺梳化上曳曳更加係大熱！想知道啲人點解會有咁嘅選擇？睇咗以下介紹嘅四仔，你就會明白箇中樂趣。

名導自白

真人真事改編嘅電影睇得多，以同樣手法製作嘅四仔，你又睇過未？由Wicked Pictures出品嘅《Vanity》，聽講當中嘅劇情嚟自四仔名導Seth Gamble嘅親身經歷，仲搵嚟Maddy May、Blake Blossom、Charlotte Sins等好幾位各具賣點嘅脫星參演。故事講述Seth仲係助導時，已經同唔少脫星發生關係，最常曳曳嘅地方就係屋企張梳化，而經過多年努力，名成利就嘅佢，情感生活依然未有着落，只能透過拍片嚟療愈一顆寂寞嘅心。

精彩雜錦

甚少喺度介紹雜錦碟，但呢套由Private推出嘅《Best of 2022》，真係唔可以唔向大家推薦，事關片中收錄咗多位人氣脫星嘅精彩演出，好似Angelika Grays、Cherry Kiss同Geisha Kyd都啱啱喺多個四仔頒獎禮上獲獎。至於片中最精彩嘅畫面莫過於連場梳化激戰，特別係生於烏克蘭嘅Angelika Grays，人靚床技精，喺2021年嘅AVN頒獎禮獲得年度最佳外國脫星，絕對係實力嘅最佳證明！

真情流露

唔少人總係覺得四仔脫星喺床上嘅表情同叫聲太過浮誇，所以片廠Reality Kings製作嘅《Real Teens Caught On Tape #23》，實行以真情演繹同真實反應為賣點！影片貫徹過去嘅偷拍手法，喺脫星唔知鏡頭位置、唔知係咪開咗機嘅情況下拍攝，務求捕捉脫星真情流露嘅一刻，兼且睇吓佢哋最鍾意乜嘢體位。至於今次有份出鏡嘅脫星包括Kendra Sunderland、Emma Starletto、Alexa Flexy等等，個個都有番咁上下人氣，絕對有吸引力同叫座力。