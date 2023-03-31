【是日通勝】

農曆閏二月初十

癸卯年 乙卯月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：嫁娶、理髮、掃舍

忌：買田、置業、出行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：5、17、29

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：公事上要面對棘手的任務，不容半點鬆懈。

金牛座：心情起落大，易受雜念干擾，應保持冷靜。

雙子座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

巨蟹座：財運稍遜，做人不能太自私，要多為人設想。

獅子座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

處女座：比上不足，比下有餘，淡黃色衫可帶來好運。

天秤座：做人不可斤斤計較，人緣好，運氣不會差！

天蠍座：財運佳，沒有事情要操心，穿綠衫有着數！

人馬座：忍讓要有個限度，內心感到委屈就要出聲！

山羊座：幸運指數排第一，生活上沒有事情要操心。

水瓶座：別坐着不動，抽空出外走走，身心可受益。

雙魚座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）狗 人緣好

（跌）馬 難專注

鼠：態度認真，獲客戶信任，業績有進步。

牛：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

虎：時來運到，財源滾滾來，要好好把握。

兔：士氣陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

龍：出外靠朋友，努力拓展人脈有利事業。

蛇：富有創造力，有望在職場上發揮潛能。

馬：是日沖煞，心煩意亂，工作難以專心。

羊：行為偏激，有伴侶者易因小事發脾氣。

猴：意志堅定，目標清晰，易被上司器重。

雞：記性好，夠專注，學習考試易獲佳績。

狗：人緣好，即使跟陌生人也能聊得愉快。

豬：情緒不穩，多愁善感，做事難集中精神。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

千金難買向南樓

為何向南樓，人人喜愛，不惜以千金來求取呢？原因是冬暖夏涼，我們住在北半球，冬天的時候，太陽在南半球，早上在東南方升起，中午到南方，下午再到西南方，溫暖陽光由此進入宅內。夏天的太陽由東北升到西北降，熱騰騰的太陽在宅背，反而涼風在南方吹進宅內，所以人人喜愛。

當千金向南的房屋，在中國南方的香港而論，則變得不太重要，不是因為香港樓要千萬金之價格，而是香港的冬天不太凍，攝氏10度以下的日子平均不足一星期。可以這樣說，寒冷的北風，在香港不必理會。

香港大廈林立，甚麼方向不重要，重要是景觀美麗。當景觀碰上風水時，對於這宅房的喜愛度，自然各有各喜好了。下元九運，大金龍在北，坐南向北，是千金難買的風水樓，因為香港不怕北風吹，不怕冬季寒風而病。反而向南的樓，九運零正顛倒，氣運不順，工作有壓力，財運有壓力，人事交際不順，謀事不順，情緒不安，這是失運樓的普通現象。

中國內地常常見到向南的樓房，因為千金難買向南樓，冬暖夏涼深入大家骨髓。長江以北的地方，的確嚴寒，風水的選擇要小心考慮巒頭吉凶，而非理氣。