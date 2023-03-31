騎呢合約條款大公開　「小丑」積尼高遜最重要有「波」睇

荷里活明星的拍戲合約條款層出不窮，合約除了講錢以及工作條件之外，亦有一些你同我都估不到的古怪條款。以下就是其中最經典的例子！

積尼高遜最緊要有「波」睇

眾所周知奧斯卡金像影帝積尼高遜（Jack Nicholson）一向是NBA籃球隊洛杉磯湖人的超級Fans，平時經常落場睇球隊出賽。而他當年接拍《蝙蝠俠》（Batman）時的合同就寫明拍攝期間不障礙他睇波的時間。

森姆積遜最緊要打波

積尼高遜是體育迷之外，另一金像男星森姆積遜（Samuel L. Jackson）亦是體育愛好者，他每次拍戲的合同都會列明他若認為自己的演出ok，他會拒絕再拍多一個鏡頭。另外一個就是每星期要給他打兩次高爾夫球。

007最緊要歎雪茄

已故「占士邦」羅渣摩亞（Roger Moore）一向雪茄不離手，他的「茄癮」大到拍攝7部占士邦電影時都有在合同上寫明拍攝期間要無限量提供指定牌子的雪茄給他享用，令他不用「吊茄癮」！

佐治古尼最緊要有得Chill

美國男星佐治古尼（George Clooney）拍攝太空片《引力邊緣》（Gravity）時就在合同上話明要電影公司提供一間私人海灘風格小屋給他入住休息。此外，他亦要求在片場起一個籃球場給他打波練習。

《狂野》3星最緊要羸

《狂野時速》（Fast & Furious）3大男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）、積遜史特咸（Jason Statham）以雲狄素（Vin Diesel）向監製要求拍攝時承受平等的「痛楚」之外，亦不可在片中的打鬥中打輸，真係考起製作人！