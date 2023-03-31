楊冪對戀愛冇期待　秦嵐認愛後風騷觀浪

內地女星楊冪和劉愷威於2018年12月宣布離婚後，與內地男星魏大勛的一段情令人津津樂道。唯「分手」後其感情生活一直備受關注。單身至今的她，近日接受內地媒體雜誌訪問並大玩「變髮」，把髮色染為橙紅外，更罕有大談感情觀。被問到是否忙於工作而無暇談戀愛時，她說：「實不相瞞，現在我對談戀愛一丁點兒興趣都沒有了！以前還能星星眼地說我很期待，現在連期待的部分都沒有。（為何有這轉變？）每天有很多事情要做，如還有很多劇沒看，劇本看得不夠詳細，難得有一兩天休息，我可能還想買衣服逛街，我沒有時間談戀愛。現在很享受單身的心情，很忙勿擾。」她續說談戀愛是雙方互相猜測及撒嬌的事情：「如果我有空，很願意做其他事，才不要和誰猜來猜去。」

另一邊廂，內地女星秦嵐與細她10歲的內地男星魏大勛則傳出姐弟戀多時，直前日前終於鬆口，以「就是大家看見的狀態」來形容雙方關係，疑似默認戀情。日前，她在海口出席護膚品活動，是她日前默認戀情後，首次現身公開活動，身穿白色低胸裙的秦嵐，盡展「峰」騷，成為全場焦點，而她更網晒一輯在海邊拍的造型照，她留言：「今天穿的是浪花白」，被網民盛讚她性感和優雅集於一身外，更指她是「戀愛中甜蜜女人」的寫照。