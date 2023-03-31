黎展峯為演好拾荒者角色　進行地獄式減肥

英皇歌手黎展峯（Andy）全新歌曲《無限+1》MV剛上架，是為他度身訂造一首充滿暖意的作品，Andy表示一開始跟公司表示想做一首情歌時，卻毫無頭緒，不知如何說起，他自言十分喜歡「守護」這事情，所以最後以「守護」作為歌曲主旨。

他透露歌曲靈感來自他的外公外婆：「我外公年紀比較大，患上腦退化症，所以好多嘢都已經唔記得，甚至乎外婆佢都未必記得，但外婆依然每一日都會去老人院照顧佢，所以我覺得佢哋份愛係好珍貴。正正係我外婆對外公嗰份愛，一直守護住，所以我就好想講『守護』呢個topic。」

Andy憶述準備這首歌前上唱歌堂，歌唱老師跟他說情感這東西並非刻意營造，所以錄音前，他特意帶上一塊鏡到錄音室一起錄音，他說：「我嘗試攞塊鏡對住自己唱，因為我哋對住自己講嘢嘅時候，個情感係最真實。我喺度諗對住自己唱歌會係點呢？最後出嚟嘅效果係好好、好真。」

MV故事背景發生於資源短缺的末世，Andy跟MV女主角遇上，除了守護自己喜歡的人，更要守護她想要的東西、幫她守護她的夢想。MV中他以「拾荒者」造型出現，為了形神俱像，他於拍攝前九日實行地獄式飲食，他說：「我希望塊面可以slim啲，我唔想淨係個造型似，但係塊面出嚟就脹卜卜、食得好飽滿咁。所以拍MV前九日狂做運動、食菜同烚雞。其實我都唔知個分別大唔大㗎，但都叫做一個『壯舉』，因為我未試過一段長時間係食得咁清咁健康。」