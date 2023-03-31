「高鐵」（香港段）列車服務將全面重啟　全國站點擴大至66個　出行更方便

【特約報道】高速鐵路(香港段)(「高鐵」)將於四月一日(星期六)起全面重啟列車服務，再次開通跨省列車，直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市；同時新增五個新站點常平、惠州北、河源東 、贛州西及勝芳，網絡覆蓋擴大至全國 66 個站點，進一步便利旅遊及商務出行。

乘搭高鐵的乘客，需於出發前預先完成內地電子健康申報，並截圖保存申報碼供查驗(24小時有效)。港鐵建議於節日及假日期間、或持護照的乘客，出發當天預留額外時間辦理出入境手續。高鐵的車票預售期為15天，乘客可選擇於12306綫上票務平台、指定代理或香港西九龍站購買。即睇以下高鐵購票攻略。

購票首選12306

乘客可使用12306綫上票務平台購票(網站及手機App)，省時及免除去車站排隊購票。車票「購、改、退」可一站式於網上完成，乘客更可於綫上票務平台購買內地段車票，方便接駁行程。港鐵建議數個小技巧，方便乘客於網上輕鬆購票：

- 首先要註冊賬戶，香港旅客可使用回鄉證和香港手機號碼註冊

- 註冊時要以簡體中文輸入姓名

- 如想啟動賬戶連結發送至手機號碼，註冊時不要輸入電郵地址

- 購票時可用快速搜尋搜索香港西九龍站，即輸入「香」 、「hkw」或「xg」

向指定旅行社購票毋須手續費

多間主要旅行社均有代理高鐵車票，更可一站式預訂酒店及其他旅遊產，方便乘客策劃行程。指定旅行社包括：

• 香港中國旅行社(中環、紅磡、將軍澳、九龍灣、屯門、太古、沙田、荃灣 、旺角及銅鑼灣分店) 電話:2998 7888

• 東瀛遊 (旺角、銅鑼灣、 沙田及荃灣分店) 電話:3692 0888

• 專業旅運 (上環、旺角、屯門分店) 電話:3700 2662

• 大航假期 (旺角及屯門分店) 電話:6284 4992

• 永安旅遊(旺角及銅鑼灣分店) 電話:2928 8882

• 新景旅行社(土瓜灣店) 電話:2334 7351

車站購票，使用自助售票機更暢順

若乘客選擇親身前往香港西九龍站購票，應帶齊所有乘車人回鄉證正本以加快購票程序。乘客可使用自助售票機，只需四個簡單步驟，先選擇車站、出發日期及人數後，遂一掃描乘車人證件正本，然後以電子支付付款及取回收據及行程信息提示，數分鐘便可完成購票。自助售票機接受多款電子支付方式，包括Visa payWave、Mastercard PayPass 、銀聯QuickPass、JCB Contactless、支付寶（香港及內地錢包）、微信支付（香港及內地錢包）、Apple Pay、Google Pay、Huawei Pay、Samsung Pay。乘客亦可考慮到票務櫃位輪候購票，唯輪候時間或會較長。