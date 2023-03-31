韓國旅遊攻略　多元感受韓國魅力

【特約報道】隨着假期接踵而至，大家是否很懷念以前周圍飛的日子呢？而韓國臨近香港，更是各位無論短或長假期的必到之處！韓國政府將2023年及2024年定為韓國訪問年，準備了一系列的精彩活動讓大家參與狂歡。若然你都被韓國流行文化與特色景致深深吸引，千萬不要錯過以下的韓國攻略！

入境措施與最新訪韓情況

有計劃訪韓人士請注意！現時有關新冠肺炎的入境限制已全部解除，由即日起從香港或澳門出發之旅客，入境韓國毋須持有新冠檢測陰性證明，同時取消填寫檢疫情報系統Q-CODE的要求。另外，由2023年4月1日至2024年12月31日，持有香港特區護照或BNO護照的旅客，毋須申請電子旅行許可K-ETA便可入境韓國。同時，韓國本地亦都取消了乘搭大眾交通工具時必須佩戴口罩的要求，不過仍然要留意在醫院、診所內須佩戴口罩。

韓國觀光公社國際觀光本部長徐英忠先生表示，雖然過去的新冠肺炎令全世界旅遊業界受到重創，韓國在過去3年亦有經歷艱難的時期。不過由去年年尾開始，大部分國家都重新開放旅客入境，海外旅行變得自由，航班也逐漸增加，因此韓國旅遊業也迅速恢復活力。明洞街頭再次擠滿了遊客，亦有很多遊客身穿韓服在景福宮拍照。

到訪韓國的旅客有愈來愈多的趨勢，當中不少是香港旅客。2023年1月訪韓的外國遊客人數爲434,000人，是2019年同期的4成左右。不過香港訪韓人數卻增長驚人，2023年1月香港的訪韓人數為約27,000，已經能夠恢復至2019年同期的7成半左右。而香港旅客之中，20-39歲的女性佔香港訪韓人數的比例最多。 2023年1月到韓國旅行的27,000名香港遊客中，有64%是女性，當中有32%是20歲以下女性，有12%是30-39歲女性。

韓國訪問年盛典 新興訪韓文化

韓國政府將2023至2024年指定為韓國訪問年，計劃將舉辦100個韓國文化旅遊活動，讓大家驚喜不已，大家到訪韓國可以充分體驗韓國文化。 活動涵蓋音樂、玩樂、飲食、文化等多元化的主題，包括4月的順天灣國際園藝博覽會、5月的燃燈會、7月的大邱炸雞啤酒節、7至8月的保寧美容泥漿節等，全年在韓國各地都可以享受各種主題文化活動。

近期最新旅遊趨勢叫做「Local Hip」，意思為體驗有韓國本地特色的地方。以前大家對於「Local」這個單詞的印象是守舊與古老，但最近韓國年輕人覺得有本地特色的地方或物品很時尚。 而首爾的聖水洞、文來洞是「本地嘻哈」代表性集中地，深受年輕人歡迎。而且有本地特色的地方還有首爾的廣藏市場、京東市場、望遠市場等傳統市場。特別是位於售賣韓藥材的首爾京東市場的「Starbucks京東1960店」，這間咖啡店是由老劇場改造而成，是最近韓國年輕人的人氣熱點之一。

熱門景點推薦

大家到韓國旅遊，有部分可能是想親身到韓劇取景地體驗一下。除此之外，徐英忠先生分享，大家亦可以體驗電視劇中韓國人的生活。例如，上午在漂亮的咖啡店吃早午餐，中午在傳統市場品嘗炒年糕等街頭小吃，晚上吃炸雞啤酒或五花肉和燒酒等，度過悠閒的一天。而喜歡運動人士，更可體驗韓國電視劇主角日常，在早晨或黃昏時到漢江邊慢跑或騎共享單車，或到四季景色如畫的山峰進行徒步旅行。

徐英忠先生續說：「如果是K-POP粉絲，就可以到K-POP舞蹈學校進行一日體驗。而事實上，韓國青少年平時亦經常透過在學校社團或同好會享受舞蹈。 隨着K-POP大受歡迎，韓國出現很多K-POP舞蹈工作室，供遊客短時間內學習。 大家可以直接通過舞蹈學校網站，或通過KLOOK或KKDAY等渠道預約。」

快閃之旅必去打卡地

如果在韓國想來一個3日2夜或2日1夜的快閃之旅，徐英忠先生推薦大家去江陵、釜山或全州，這三個地方除了是韓國本地人的熱門旅遊地，交通亦十分方便。江陵是韓國東部海岸的一個城市，從首爾乘搭KTX只需大約2小時，該地擁有不少熱門景點，最為人熟知的一定是韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》取景地。而釜山是韓國第二大城市，當中旅客必打卡的海雲臺，摩天大樓與海景互相襯托令人驚艷，夜晚大樓與街道璀璨的燈火融合成最美的夜景。另外，全州是國際級的美食之都，亦有很多文化古蹟，著名景點有全州韓屋村、慶基殿、全州鄉校、全州殿洞聖堂等，大家可以全新角度感受這個城市的傳統氣息。

旅遊嘉年華活動

剛剛舉行的2023韓國旅遊嘉年華，向香港人展示了韓國流行文化、自然景觀、節日慶典等多樣魅力。現場布置以韓國著名旅遊熱點 COMMON GROUND 為靈感，將整個嘉年華化身成貨櫃市集。活動典禮非常精彩，邀請了韓國人氣組合 HIGHLIGHT 主唱梁耀燮現身獻唱，讓一眾粉絲尖叫不已。韓國觀光公社亦於開幕典禮上委任鄭裕玲為韓國觀光名譽宣傳大使，於本年度向香港旅客介紹韓國觀光旅行。現場活動超級震撼，表演單位包括著名韓國表演團體 PAINTERS打造全新概念藝術表演「新塗鴉秀」、K-POP 舞蹈表演等，精彩紛呈令人目不暇接。