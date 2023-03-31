被控撞傷人不顧而去獲勝訴 桂莉芙即向原告人耳語究竟講乜？

奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）涉嫌2016年猶他州滑雪時撞傷人不顧而去一案，經過9日審訊後昨日有裁決，她被判無罪獲1美元（約7.84港元）象徵式賠償。

在審訊期間除了桂莉芙以及原告人退休視光師Terry Sanderson先後作供之外，雙方的子女以及一眾人士包括醫療專家、滑雪教練等亦有作供。最終陪審團認為，Sanderson就意外應負上百分百責任，因此裁定他敗訴。而聽取法官的裁決之後，桂莉芙木冇表情即時離開法庭並行到Sanderson旁邊耳語，事後他的律師表示當時她向Sanderson說：「我祝願你安好。」而他即回應：「多謝你，親愛的。」

事發於2016年2月，Sanderson在猶他州Park City稱他在山上滑雪時，桂莉芙從後撞到他導致他腦損傷、4條肋骨骨折及毀容等，事發後桂莉芙不顧而去，於是向她索償30萬美元（約235.2億港元）。桂莉芙於庭上否則指控，並反控是Sanderson撞倒她，因此要求他支付律師費以及1美元的賠償金。她作供時自爆因被對方撞到一度以為被對方性侵。