百變小刺蝟　寫真大放送

不是只有毛絨絨的小動物才有粉絲支持，可以成為「掌中寶」的的骰刺蝟亦同樣吸粉力十足，就如以下這些有攝影師主人出手影寫真的小刺蝟，就坐擁逾30萬的粉絲，魅力絕對沒法擋！

唯美寫真風

2021年出生的小刺蝟Uiro（IG@hedgehog_azuki）是攝影師主人角田修一養的第3隻刺蝟，初代刺蝟Azuki以其為食得嚟超可愛的舉動俘虜了一班網友的心，其後主人又養了其囡囡Monaka，除了不時會帶牠們外出取景、模擬不同場景外，同時有Cosplayer身份的主人亦會為刺蝟扮成不同的形象，如小獅子、人偶、魔術師、廚師、紳士等等，形象百變。雖然Azuki及Monaka兩父女已經先後離世，但還有Uiro繼續陪伴主人，留下更多至萌美照。

可愛童話風

會為刺蝟拍攝各式照片的主人又點止一個？Koala的主人塚本翔太於2010年遇到其第一隻刺蝟Darcy，從此開啟了飼養和拍攝刺蝟的路。從利用日常用品構思出各式有趣而簡約的畫面，到現時層次豐富的角色扮演、影視、日常場境模擬等等都有，以鮮艷的顏色配上可愛的刺蝟，感覺超萌！每一張照片都仿似充滿故事，大家不妨入主人為Darcy而設的社交帳戶（IG@darcytheflyinghedgehog）慢慢細看。