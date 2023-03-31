谷旻自爆曾被情緒病困擾想過輕生

「靚聲歌手」谷旻(Alice)和郭柏妍、鄭融、糖妹、劉浩龍、關嘉敏及鍾柔美齊擔任音樂人林敏驄的西九作品展嘉賓後，日前就推出新歌《逃》，剖白3年前患上情緒病時無力、壓抑、焦慮、崩潰等複雜情緒。歌曲於第十屆創加作音樂微電影計劃成為主題曲，更獲「創+作」頒發「最受歡迎微電影獎」，而MV中的復古造型則是向已故天后梅艷芳致敬。

Alice接受訪問時，稱3年前由投資顧問轉營為歌手時患情緒病：「我係抑鬱加焦慮症，嗰時情況都好嚴重，開頭係睇心理輔導醫生，之後再睇情緒病醫生，其實病發時都好恐怖，個人乜都做唔到，完全冇力，做一日嘢就瞓兩日，起唔到床，仲成日聽到啲聲音叫自己去死，我真係輕生過，就算同朋友一齊，會突然間匿埋一角，我好唔開心就寫咗呢首歌《逃》抒發情緒。」

問到為何會病發？她覺得未必完全關失戀事，相信是家庭、事業及兩隻狗離世，不幸事一次過發生，最終被情緒打敗：「我覺得可能係一個身體警號，叫自己攰就要停一停，唔好再掹到自己咁緊，依家好番唔使食藥，連工作夥伴都話我成人靚咗，有番精神，因為唔使食藥，冇咗副作用，對眼都冇咁凸。」

問到公開承認有情緒病，可擔心要承受奇異目光？她笑住謂：「我連歌都出得，怕咩人知，同埋情緒病都係精神病嘅一種，只係我呢個情緒病唔會傷害人，只傷害到自己，講出嚟係因為想首歌，令同樣患情緒病嘅人有釋放自己嘅空間，想幫到佢哋，同埋想其他人了解情緒病患者。」她又謂在患病期間，一時會暴飲暴食，一時又會厭食，現時痊愈，終可以食生蠔及芝士龍蝦，飲香檳，享受美食的樂趣。

場地提供：Feast Oyster Bar and Restaurant