聲伙相傳，跨代共融：嗇色園與香港大學聲線研究所合辦「世界聲線日2023」

教育局副局長施俊輝先生JP、香港大學聲線研究所所長馬佩雯博士聯同嗇色園董事會主席馬澤華先生MH, CStJ、嗇色園董事會副主席兼教育委員會主席陳燦輝先生及一眾嘉賓燃點火炬為「世界聲線日2023」活動進行揭幕。(客戶提供)

【特約報道】日常生活之中，聲音是人與人溝通﹑表達自己的管道。聲線對人的生活很重要，但是關於聲線的健康，大眾所知卻不多。有見此需要，嗇色園與香港大學教育學院自2015年簽定「轉化研究合作計劃」，成為研究合作夥伴。多年來，雙方合力進行多個有關聲線問題的科研和教育項目，成績卓越，致力推廣聲線相關知識，提升大眾對聲線健康的了解。

嗇色園與香港大學教育學院聲線硏究所於2023年3月26日在嗇色園黃大仙祠鳳鳴樓禮堂舉行「聲伙相傳‧跨代共融」—世界聲線日 2023 活動，更誠邀教育局副局長施俊輝先生JP作主禮嘉賓，共同推廣健康聲線的訊息。

「健康之聲大使」以及「健康之聲科學家」計劃

聲線健康要從小關注，嗇色園教育委員會聯同香港大學聲線研究所，展開一系列推廣學童健康聲線的項目。項目獲大學教資會知識交流基金的支持，聲線研究所於嗇色園轄屬小學分別進行「健康之聲大使」及「健康之聲科學家」計劃，培訓一班對聲線科學有興趣和熱誠的小學生。透過工作坊，加強他們對保護聲線的認知，讓他們明白聲線健康的重要性，成為健康之「聲」。

「健康耆聲大使」計劃

聲線問題在長者中很常見，長者的喉嚨結構和發聲系統會隨着年齡增長而老化，此問題值得關注。香港大學聲線研究所的團隊在2019年訪問了101名 65 歲或以上長者，發現超過四分之一的長者認為自己有聲線問題，並影響他們的生活質素。有見及此，聲線研究所聯同嗇色園社會服務委員會舉行「健康耆聲大使」計劃，希望將保護聲線的訊息推廣到長者。計劃有35位來自嗇色園主辦可富耆英鄰舍中心﹑可聚耆英地區中心的長者參與培訓。各位學員於完成培訓後，更有機會參觀香港大學聲線硏究所，與師生互動交流。

護聲八寶：

1.多飲和暖清水

2.保持身心放鬆

3.放慢說話速度

4.減少不必要的說話

5.避免在嘈雜環境下說話

6.以適合自己的聲調及音量說話

7.減少清喉嚨：如有必要，必需輕力

8.少吃刺激性的食物（如：煎炸、太甜或太辣的食物）和飲料 (如：咖啡、濃茶）