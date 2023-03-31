中醫小顏正骨術：改善大細面問題的有效方法

【特約報道】近年有多項研究發現五官對稱的面孔較有吸引力，維持對稱的面孔並不是一件易事，撇除出生時本身已有的不對稱，生活中仍有著多個因素影響面部五官的位置。以咀嚼習慣為例，如果習慣以單邊咀嚼，特別是進食纖維較多較粗的食物時會更容易以較有力的一邊咀嚼，日積月累之下使用頻繁的一方肌肉會相對發達而凸出，外觀上來看則是導致大細面。牙齒問題同樣是形成大細面的原因，除了依賴健側口腔咀嚼而加深大細面之外，牙齒的缺失、口腔畸形也會令面部的下半部左右不對稱。若然牙齒口腔發育正常仍然出現嚴重的大細面，則要考慮骨盆的問題。

日常生活之中人體運動的重心本來就有所偏差，多數是接近主力手及主力腳，骨盆因而長期處於偏側狀態 連帶多組肌肉也出現偏側，加上翹腳、久坐、側睡、錯誤步姿坐姿等不良習慣會進一步加重偏側的狀態，長期下來結果導致負荷較重的肌肉僵硬失用，在肩頸及背部的肌肉一但陷入僵硬會連累相連的面部肌肉受到不對稱的拉扯進而形成大細面。

改善以上問題可以由習慣入手，修正翹腳、側睡等壞習慣；適當訓練肌肉避免過度依賴一側肌肉；留意咀嚼習慣，改善牙齒問題等等都有助減少大細面形成。如果大細面問題嚴重亦可以利用中醫小顏正骨術以調整骨骼及肌肉，修正受牙齒或姿勢問題影響而形成的肌肉發達、下頜骨外擴、顴骨不對稱、高低眉等問題，令整體大細面問題得到改善。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。