與新片拍檔曉格蘭特上節目比賽　基斯派恩慘輸狂吞「牛波子」

《星空奇遇記》（Star Trek）「卻克隊長」基斯派恩（Chris Pine）與英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）為宣傳新片《龍與地下城：盜亦有道》（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）日前亮相名嘴James Corden的清談節目，在節目中2人大玩其招牌比賽《Spill Your Guts or Fill Your Guts》，互相問對方難憾的問題，放棄答就要食核突作嘔的食物。

今集的「菜式」有「蟲蟲粥」、「維也納腸浸啤酒」、「牛睾丸」、「蠕蟲蛋黃醬肉批」、「凝固的血布丁加魚眼串」以及「牛鞭」等，真係睇見都想嘔！曉見到「菜式」後第一時間說：「我後悔嚟你節目。」而基斯就以「難受」來形容自己的心情。

比賽一開始，曉就被問到心目中最不喜歡的基斯作品，曉表示為了他對基斯的愛以及尊重決定被對方揀選的「腸酒」，飲了一細啖之後曉竟然表示一啲都唔難飲。之後輪到他反問基斯心目中最不喜歡的曉格蘭特電影，初時基斯「搏大霧」亂答他沒有參演的《網上情緣》（You Got Mail），之後他「報答」曉亦放棄作答，結果曉要他「打大佬」食「牛波子」，基斯咬完一口之後即吐出並面露難色，而曉更用手遮眼唔敢睇，場面爆笑！