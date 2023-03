與新片拍檔曉格蘭特上節目比賽　基斯派恩慘輸狂吞「牛波子」

《星空奇遇記》(Star Trek)「卻克隊長」基斯派恩(Chris Pine)與英國男星曉格蘭特(Hugh Grant)為宣傳新片《龍與地下城:盜亦有道》(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)日前亮相名嘴James Corden的清談節目,在節目中2人大玩其招牌比賽《Spill Your Guts or Fill Your Guts》,互相問對方難憾的問題,放棄答就要食核突作嘔的食物。

今集的「菜式」有「蟲蟲粥」、「維也納腸浸啤酒」、「牛睾丸」、「蠕蟲蛋黃醬肉批」、「凝固的血布丁加魚眼串」以及「牛鞭」等,真係睇見都想嘔!曉見到「菜式」後第一時間說:「我後悔嚟你節目。」而基斯就以「難受」來形容自己的心情。

比賽一開始,曉就被問到心目中最不喜歡的基斯作品,曉表示為了他對基斯的愛以及尊重決定被對方揀選的「腸酒」,飲了一細啖之後曉竟然表示一啲都唔難飲。之後輪到他反問基斯心目中最不喜歡的曉格蘭特電影,初時基斯「搏大霧」亂答他沒有參演的《網上情緣》(You Got Mail),之後他「報答」曉亦放棄作答,結果曉要他「打大佬」食「牛波子」,基斯咬完一口之後即吐出並面露難色,而曉更用手遮眼唔敢睇,場面爆笑!