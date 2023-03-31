2023全新驅蚊防蟲產品

【特約報道】【日本叮叮®】驅蚊系列於2023年帶來全新無蚊Moment體驗，透過高效、安全兼備的驅蚊器護航，令大家無論身處戶內戶外都一樣可以驅蚊防蟲、擊退叮咬！

作為驅蚊家族新成員的「USB液體驅蚊器」，具有長達300小時驅蚊防蟲效能、無煙無臭的特點，再配合USB電源線及創新獨特的造型設計，輕巧易攜，無論何時何地都能打造出像火箭般密不透「蚊」的空間，時刻守護用家，杜絕蚊叮蟲咬！

產品特色：

• 長效驅蚊防蟲達300小時，

一次過擊退蚊、蠓、蜱、蠅、蚋及虱等叮咬

• USB電源線，隨時隨地一按即用

• 無煙無臭，適合對氣味敏感人士

• 成分高效安全，獲全球50個國家認可使用

• 小巧火箭造型，方便攜帶及移動，也可作為家居小擺設

【日本叮叮®】 USB液體驅蚊器，採用恒温陶瓷發熱組件及環保阻燃物料製造，配合【日本叮叮®】驅蚊液，有效驅除蚊蟲，安全耐用，室內有效範圍達15平方米，可連續使用300小時。

驅蚊器更設有獨立開關掣及指示燈，清楚顯示運作狀態，方便夜間使用；同時配備USB電源線，適合接駁多款電源裝置，無論戶內戶外，隨時隨地都能輕鬆打造無蚊空間。

主要成分：Transfluthrin四氟苯菊酯0.9% w/w

產品包裝：USB液體驅蚊器1個 + 驅蚊液補充裝40毫升

使用方法：

1. 取出驅蚊液瓶，扭開瓶蓋，將液瓶擰上並固定於驅蚊器中。檢查芯棒是否置中，確保液瓶呈豎直向上狀態。

2. 將驅蚊USB線接駁電源，按下開關掣，指示燈亮起，表示驅動蚊器正在運作。

3. 使用完畢，按下開關掣以關閉，將驅蚊器USB線拔離電源，無需旋下驅蚊液瓶，但需保持液瓶豎直向上。

適用範圍：房間、辦公室、汽車等

建議零售價： USB液體驅蚊器 (連驅蚊液補充裝40毫升) $78/盒

驅蚊液補充裝40毫升 $50/盒

適用範圍：房間、辦公室、汽車等

PMD天然驅蚊防蟲成分系列