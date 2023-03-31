2023全新驅蚊防蟲產品
2023年03月31日 15:00
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【特約報道】【日本叮叮®】驅蚊系列於2023年帶來全新無蚊Moment體驗，透過高效、安全兼備的驅蚊器護航，令大家無論身處戶內戶外都一樣可以驅蚊防蟲、擊退叮咬！
作為驅蚊家族新成員的「USB液體驅蚊器」，具有長達300小時驅蚊防蟲效能、無煙無臭的特點，再配合USB電源線及創新獨特的造型設計，輕巧易攜，無論何時何地都能打造出像火箭般密不透「蚊」的空間，時刻守護用家，杜絕蚊叮蟲咬！
產品特色：
• 長效驅蚊防蟲達300小時，
一次過擊退蚊、蠓、蜱、蠅、蚋及虱等叮咬
• USB電源線，隨時隨地一按即用
• 無煙無臭，適合對氣味敏感人士
• 成分高效安全，獲全球50個國家認可使用
• 小巧火箭造型，方便攜帶及移動，也可作為家居小擺設
【日本叮叮®】 USB液體驅蚊器，採用恒温陶瓷發熱組件及環保阻燃物料製造，配合【日本叮叮®】驅蚊液，有效驅除蚊蟲，安全耐用，室內有效範圍達15平方米，可連續使用300小時。
驅蚊器更設有獨立開關掣及指示燈，清楚顯示運作狀態，方便夜間使用；同時配備USB電源線，適合接駁多款電源裝置，無論戶內戶外，隨時隨地都能輕鬆打造無蚊空間。
主要成分：Transfluthrin四氟苯菊酯0.9% w/w
產品包裝：USB液體驅蚊器1個 + 驅蚊液補充裝40毫升
使用方法：
1. 取出驅蚊液瓶，扭開瓶蓋，將液瓶擰上並固定於驅蚊器中。檢查芯棒是否置中，確保液瓶呈豎直向上狀態。
2. 將驅蚊USB線接駁電源，按下開關掣，指示燈亮起，表示驅動蚊器正在運作。
3. 使用完畢，按下開關掣以關閉，將驅蚊器USB線拔離電源，無需旋下驅蚊液瓶，但需保持液瓶豎直向上。
適用範圍：房間、辦公室、汽車等
建議零售價： USB液體驅蚊器 (連驅蚊液補充裝40毫升) $78/盒
驅蚊液補充裝40毫升 $50/盒
適用範圍：房間、辦公室、汽車等
銷售點：萬寧及WeArshop官方網店優先發售 https://bit.ly/MosquitoRepellentUSBdevice
PMD天然驅蚊防蟲成分系列