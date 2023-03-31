洩《玄機》講《星語》　芳雯泳瑤「星級加料」

繽FUN星網節目《玄機》及《星語》分別以玄學及星座角度，全天候以望聞問切式，解開家事情事公事等人生玄機，開播以來《玄機》及《星語》大受歡迎，繽FUN星網一於重磅加料，來個「星級加料」版，邀來兩大樣靚口材勁的黃芳雯及鍾泳瑤，分別加盟《玄機》及《星語》，內容更升級，生肖及十二星座等Update資訊當然唔少得，更有男神女神各路藝人玄機解密，甚至玩轉腦筋的IQ題，節目內容睇到大滿足！

自言平時研究玄學書多過睇名牌包包的黃芳雯，認為掌握玄機早着先機，更自爆是《玄機》忠粉，做《玄機》主持，非她莫屬，她說：「每日都會睇《玄機》，了解當日自己有咩要注意、係咪好運。我自己直情有本日記，寫低每日宜忌之類。」至於主持HOY TV兒童節目的鍾泳瑤，不止是冧掂細路的大姐姐，更是星座控，12星座的喜好長短盡在股掌中，而搞爛Gag玩IQ題，對她更是零難度，主持《星語》超多Fun！

睇生肖睇星座，有得着又有Fun，還看繽FUN星網節目《玄機》及《星語》，黃芳雯及鍾詠瑤主持的「星級加料版」！

《玄機》主持 黃芳雯 Profile：

黃芳雯（Paula）

年齡：39歲

身高：166cm

學歷：香港大學日本研究系畢業

主持經驗：逾10年，曾主持有線及HOYTV節目《去吧！台灣住囉囉》、《香港奇則》系列

《星語》主持 鍾泳瑤 profile：

鍾泳瑤（Yucca）

年齡：22歲

身高：161cm

主持經驗：ViuTV節目《大學五件事》、HOYTV《放學先好玩》等