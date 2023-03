美國人氣模特兒Bella Hadid日前難得抽空到「賭城」拉斯維加斯度假,而26歲的她就拍片宣布自己成功戒酒5個月!

雖然「What Happens in Vegas Stays in Vegas」,但她堅決今次賭城之旅「滴酒不沾」,她拍攝自己跳舞片並留言指今日是她戒酒第5個月,而她亦有公開身穿大露背晚裝裙玩角子老虎機的照片。