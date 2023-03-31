Ian否認「小氣」Unfollow林俊傑：我100%尊重對方！

人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）今日（31日）出席主題樂園活動，並跟巨型毛公仔齊齊起舞。Anson表示樂園是其童年回憶，因為小時候經常跟家人一齊到樂園玩，他笑言：「我父母要求今個月一定要嚟Staycation，因為我畀唔到時間同佢哋去外國旅行。」Ian剛好相反，自言除工作外，從未到入過樂園玩。

昨日Anson Lo剛由日本拍攝電影《盜月者》返港，他透露今次拍攝時間非常緊湊：「而且大部分嘅戲都係夜晚戲，由晚上六點拍到天光前，通頂係辛苦，加上當地經常落雨。（有冇時間去Shopping？）我有半日去咗Shopping。」在日本同行的Edan聞言即表示質疑：「真係半日？唔止半日呀？」Anson即解釋：「之前有一日係冇咁Crazy，嗰半日係比較Crazy，真正買嘢係嗰半日。（用幾位數？）真係唔係好知，我冇特登去計，金錢唔係萬能，個數目唔係好大。」

Edan稱在日本拍攝期間也有購物，但買了多少錢就不肯透露：「少過你（Anson Lo），唔講啦！」至於姜濤在社交網預告在日本跟Anson Lo等人有大project，Anson Lo坦言有簽合約，故不能透露半句：「嗰個係個機密，唔可以透露，任何劇透都唔可以講，好快大家會知咩事。」

另外，提到《盜月者》導演袁劍偉被指執導的MV涉抄襲？問到Edan及Anson Lo有否關心對方？Edan說：「冇直接問佢，因為拍攝中，唔想影響佢心情，見佢好專心工作，應該ok。」Anson Lo則指由於拍攝時間太趕，大家沒有特別提這件事。

而Edan及Anson Lo將於5月到馬來西亞演出，以先頭部隊衝出亞洲，問他們是否想吸納更多海外粉絲？Anson Lo解釋：「呢個唔係主因，開心有機會接觸唔同觀眾，我哋喺海外未必有好龐大粉絲數目，想透過呢啲表演，畀大家認識MIRROR。」Edan希望趁機跟當地粉絲見面，又指希望可以整個團隊到不同唔地方走埠。問到開拓海外市場，是否跟「脫粉」事件有關，Anson Lo反問脫粉是真是假：「我冇特別留意有冇流失。」Edan表示：「脫粉數量唔係好多，唔追都好多原因，至於係咪因為咁，去其他地方吸納粉絲，無咁犀利，唔會覺得我去到其他地方就吸到，無咁叻。（關於5月香港見面會，好多粉絲不滿，指掠水？）因為訂場始終要錢，我哋會同公司傾吓。」問到會否擔心一系列公司掠水等負面報道以致脫粉？

Anson Lo稱暫時未收到粉絲反映，而Edan認為若有粉絲反映也是好事，令他們可以改善，Ian坦言：「詳情唔了解，反而着眼點係期待同粉絲見面，因為我哋都比較少呢個機會，諗吓可以有乜可以做到令大家開心啲。」Anson Lo無奈說：「見面會當然係愈多人愈好，個場地愈大愈好，但可能好多限制，唔係我哋個崗位可以解決到。」Edan直言最希望可以見到所有粉絲，而大家又不用花太多錢，他笑言：「希望將來公司可以買一個好大場地。」

此外，最近有關Ian在社交網Unfollow林俊傑事件，有網友認為他的彈弓手操作屬小氣？他強調：「我unfollow個原因唔係無得合作，我本來都無follow，大家都會提到John Mayer你都無合作，咁你又follow，但我自小玩結他，佢就係我偶像，當時我都未入行，所以唔可以相提並論，但重點係網絡呢個行為並唔代表我現實上唔尊敬或尊重對方，我係100%尊重佢，社交媒體唔可以同現實掛鈎。（你唔係小氣？）我自己覺得絕對唔係，但如果令大家有誤會，下次會小心處理。」

而提到無綫節目《成人教科書》中有小朋友想變身Anson Lo，但最後竟跟Edan撞樣，Edan笑謂：「佢本身係似我，我細個都冇佢咁似我，大個應該會好靚仔。」Ian就提議可邀對方在影視作品中飾演其童年，認真搞笑。