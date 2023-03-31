全球限量12輛！勞斯萊斯V12轎跑終極致敬

頭泵把兩側進氣口飾框和輪圈上的黃黑雙色元素，皆是源自Thunderbolt車頭兩側的黃色大圓點與黑色大箭頭。（互聯網）

再有V12車型步向歷史，指的就是勞斯萊斯(Rolls-Royce) Wraith。這款擁有Fastback斜背設計的V12轎跑車，在車壇的歷史只有短短10年，在邁向全新純電動時代的道路上，最終也是逃不過停產的命運。特此廠方Bespoke高級定制部門推出全球僅限量生產12輛的Black Badge Wraith Black Arrow Collection為這款V12轎跑作最後告別。

全新Black Badge Wraith Black Arrow Collection跟2年前推出限量35輛的Black Badge Wraith Landspeed Collection，設計靈感同是來自上世紀30年代、由George Eyston上尉駕駛、搭載2具R型 V12飛機引擎、在美國猶他州Bonneville鹽湖創下時速357.497英里（約575.34km/h）陸上速度世界紀錄的傳奇Thunderbolt賽車。不同的是今次作為勞斯萊斯最後一款搭載V12引擎的轎跑車型，僅限產12輛，而且車上的Bespoke高級定制細節更獨特更花心思更考工藝，紀念性和收藏價值都再高一線。