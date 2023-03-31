陳煒忍痛剪短髮　被滾粥㷫傷手

藝人陳煒與馬德鐘今日（31日）出席無綫劇集《非常檢控觀》試造型，剪了一頭清爽髮型的陳煒，表示為配合角色忍痛剪髮：「留咗廿幾年長髮，今次係第一次剪到咁短。（習唔習慣？）Ok，都幾爽。（老公呢？）佢仲未睇慣，其實今次主要為變而變，想畀以前有種耳目一新感覺。」

談到再與馬德鐘合作，陳煒坦言雙方已有默契，但相比以往，今次要全程懷恨在心演繹：「我哋係初戀，但後來嫁咗畀佢哥哥，加上我演大律師，有好多案件係同馬德鐘演嘅檢控觀對立，我哋係會借案件去針對對方。」劇中患有鏡反射觸覺症的馬德鐘，會感應到別人的痛，他表示角色相當複雜，故要在家中反覆練習。

手背貼上膠布的陳煒，透露被滾粥㷫傷：「仲要係白粥，平時好少可咁大頭蝦，依家有水泡，要等佢慢慢好。」而演陳煒後生版的梁超怡，對於未卸任已被安排入劇組表示興奮：「好榮幸，又有啲緊張，今次角色會周旋吳子沖同阮浩棕嘅感情之間，但應該唔便獻螢幕初吻。（有咩要準備？）要讀熟劇本，唔止係自己角色，仲要知道個故事點發生，會上網睇多啲片同請教前輩。」陳煒聞言即場傳授心得：「你做我個角色完全相反嘅嘢都得，因為角色長大後有轉變，所以你可以盡情可愛。」