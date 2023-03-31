湯洛雯疑春天舉行婚禮　蔣家旻口窒窒話…

藝人吳偉豪、蔣家旻及陳曉華（Hera）現身無綫劇集《非常檢控觀》試造型，對於成為高層樂易玲點名力捧名單對象，吳偉豪說：「一直都覺得被力捧緊，因為公司安排嘅工作非常多，真係好好彩，又有好多劇、亦可以拍到《愛‧回家之開心速遞》。（會唔會似同周嘉洛咁一樣離組？）應該會暫別，好似之前拍《回歸》時都有暫別，公司都想我暫時專注新劇。」問到爸爸吳大強最終會否客串？他稱未知能否安排到。

Hera對於被力捧亦感榮幸：「有好多機會演出，所以好珍惜每次機會，因為試過一年冇嘢做，所以一直都將每個機會視為最後一次，盡力去做。（有壓力？）未有呢個講法時，我都一直畀壓力自己，以前會比較怕講嘢，依家會嘗試畀啲意見，希望會令成件事好啲！」

至於家旻則表示公司一直給予機會：「幾年前我仲係演緊妹妹時安排我轉形象，演成熟少少角色，成績都好。（拎埋女配值得捧？）唔好咁講，聽到好大壓力，每次都係由零開始，今次會同之前有啲唔同，半忠半奸。（上次畀李成昌強暴，今次演父女？）今次我唔會畀機會昌哥施暴，會大義滅親！」

談到好姊妹湯洛雯於社交網出Po，暗示將於春天舉行婚禮，家旻對此說：「前排大家有食飯，但未收到消息。（仲咩答到口窒窒？）依家唔係演緊戲，所以先會口窒！未知佢婚期係幾時，到時都要同公司度期。（做姊妹團？）未必，之前朱千雪同岑杏賢結婚，我哋都係賓客享受婚禮，所以今次都想咁樣，同埋都想搶到花球。」