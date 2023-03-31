唔使訂位！隨時品嘗全新西日港式美食

每日返工就要諗定午餐食甚麼、又要諗吓晚餐食甚麼、甚至要想一想可需要訂位等等，其實好多餐廳都不一定要訂位，而且會不定期推出新餐單與菜式，今次搜羅西日港式新滋味，為大家帶來新鮮感與驚喜！

意式風味

連鎖手工薄餅店PizzaExpress最近的全新菜單入面就新增了多款意式美饌與飲品，包括芝士拼盤、蒜香橄欖車厘茄焗蝦、焗香草沙甸魚、意式八爪魚片冷盤、雙重芝士脆邊薄餅、煙熏燒烤醬牛肉薄餅、西西里肉腸菠菜薄餅、燉牛頰肉配北非小米、烤雞配松露牛油，素菜款式的焗蘑菇配托米諾芝士及羅勒香草醬、焗抱子甘藍、焗芝士蛋糕及朱古力蛋糕，另有多款飲料好似血橙梳打特飲、士多啤梨冰茶、Mrs. Peroni 0.0% 無酒精雞尾酒、Peroni 0.0% 無酒精樽裝啤酒及多款特飲、威士忌及烈酒等。簡單來個Wine Pairing，大可以柯打一杯特調搭配芝士拼盤，一客有托米諾芝士、芳提娜芝士、帕爾馬芝士、杏甫乾、杏仁及迷你麵包；又或佐以烤雞配松露牛油，有半份或全份雞選擇，雞肉烤至皮脆金黃，香氣四溢，佐酒一流。

日式丼飯

很多人喜歡日式丼飯，簡單又大堆頭，感覺又豐盛！日式丼物專家丼丼屋趁住春日推出期間限定的春日海鮮餐目，於即日至5月30日帶來「春之什錦海鮮丼」單點、定食等多道丼物及刺身佳餚。「春之什錦海鮮丼」有6款時令新鮮海鮮，包括燒鰹魚、鯛魚、三文魚腩、吞拿魚、特大赤海蝦及三文魚籽，鹹鮮有致，配上軟糯的日本產米飯，飽足！單點以外更設優惠定食，包括「兵庫縣產湯霜牡蠣」、日式湯、副菜、果茶及甜品，豐富又超值！此外，還有「春之海鮮盛」，精選3款刺身，分別是燒鰹魚、鯛魚和三文魚腩，甘鮮油腴。現時正值日本兵庫縣生蠔當造的季節，以日本料理方法「湯霜」輕燙生蠔表面，將鮮味鎖住，保持「兵庫縣產湯霜牡蠣」的天然鮮味，只要柯打任何主食即可加配享用。

港式米線

近年植物肉大行其道，連備受年輕人歡迎的譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）亦於去年首度推出「So Green 素 tasty!」企劃，以植物肉炮製素米線，今年，品牌再下一城，最近推出全新的「素過小橋米線」，以Impossible™植物豬肉為主要食材的同時，更加入了營養價值極高、同時爽口甘香的鮮淮山，配搭出一系列新素滋味，包括素過小橋米線配蟲草花素湯、素過小橋米線配菇菌湯，加埋原來的素湯底好似麻辣素湯、煳辣素湯、番茄素湯等有多款選擇。以素過小橋米線配蟲草花素湯為例，濃郁的蟲草花湯底香氣四溢又清甜，配上鮮淮山、植物豬肉炸醬、豆卜及竹笙等，口感豐富；嗜辣的更可點選湯底加辣，甚至隨心情和口味轉為寬麵或菜底，或加配其他米線配料，豐富多變。品牌為進一步推廣素食文化，將分別推出「素食星期一」和「素食星期三」優惠，可以優惠價品嘗全新素過小橋米線、自選一餸或以上米線，可免費轉配菜底，又可以加配植物豬肉炸醬、鮮淮山、三花清潤綠茶，鼓勵大家一同投入健康綠色生活！