本日日本：呢款新運動鞋　竟然又關薯條事？

零食品牌卡樂B（Calbee）應該不用多作介紹，旗下產品相信大家都十分熟悉，當中於1995年推出的杯裝薯條Jagarico（じゃがりこ），在香港受到不少零食愛好者歡迎。該款薯條以「高中女生可放在書包裏隨身攜帶的零食」為理念，最近卡樂B將此理念進一步發揮，推出「可以一起外出」的雜貨品牌Jagaricoto（じゃがりこ と）輕便運動鞋。該鞋與日本國內老字號生產商協力製造，標榜使用高質材料及製法，分別以Jagarico的沙律味及芝士味為靈感，推出綠及紅兩款顏色，以天然未漂白帆布面料為基礎，從鞋口位置到鞋面採用綠色或紅色鑲邊，加上相同顏色的鞋底，讓你每一步都能讓人隱約看到鮮艷色彩。仔細觀察後跟會看到Jagarico的包裝輪廓，鞋墊上還出現了Jagarico吉祥物長頸鹿Jagao的剪影，整體設計簡約活潑又不失特色元素。尺寸由22cm至27cm不等，男女均可穿着，即日至4月10日於眾籌網站接受預訂，售12,100日圓起（約HK$726）。