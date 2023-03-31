何廣沛扮女人行騷　馮盈盈反串被男裝底褲笠頭

藝人何廣沛、郭子豪、方紹聰、馮盈盈、羅毓儀及彭慧中，今日（31日）出席無綫節目《真係唔好笑》記者會，期間分組派代表接受「男女對決」忍笑對決，被安排女裝上陣的廣沛，除了戴Bra唔尷尬之餘，還穿上長裙、黑絲及金假髮，之後再拎住手袋風騷行Catwalk，而要反串男人的盈盈，則穿上假肌肉及光頭頭套，毓儀見狀即把一條男裝底褲笠上盈盈頭上，愈玩愈興奮的她，及後再把底褲笠到何廣沛頭上，被主持陸浩明取笑：「你依家被力捧，就咁大膽玩前輩！」

經常忍不到笑的羅毓儀被指笑點低，她否認說：「我成日被針對啫，其實我係擅長保持笑容。」對於以底褲笠盈盈及何廣沛，問到是否被力捧變得大膽？她即笑問身旁的盈盈是否介意，更說：「呢個節目風格係冇底線，我哋都畀佢哋她們用麵粉、意粉放上頭啦！（畀高層點名力捧？）開心到忍唔到笑！其實拍節目前收到風被力捧，所以笑到瞓唔着！」

被爆於節目素顏示人的盈盈，指當時正在睡覺，沒料被廣沛等人以面膜突襲，最終臉上裸妝也被帶走，問是否變「無眉娘」？她說：「冇呀！但敷面膜呢啲咁私人嘅事，居然會喺節目公開。（有冇嬲？）冇，係節目效果。（讀番書之後令EQ變高？）係拍節目令EQ變高。

事後廣沛受訪時，笑言一眾主持人為節目豁出去，故自己也不介意女裝示人：「除咗2兄弟，同其他主持人一齊拍咗半年，已經成為一Team人。（玩得最盡係點？）試過畀6個主持人一開始拍就整亂晒個頭，當時係有少少唔開心，但又唔係嬲。（真係趁盈盈起身時整蠱佢？）嗰Part係講瞓醒時個Look，當時盈盈化咗裸妝，但我哋一入房趁佢擘大眼就成個面膜撻上佢塊面，搞到佢變咗素顏。」

談到前緋聞女友朱晨麗把他降呢為網民，廣沛表示：「唔回應，呢件事希望就此回應，我哋仲係同事。（會唔會同事睇個節目？）呢啲個人喜歡，交畀佢自己決定。（有冇信心節目會令佢笑？）要問番佢，個節目都未出街！」