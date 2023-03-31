中年好聲音︱支嚳儀首唱Rap「走甜」玩型格

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，已進入爭入八強的階段，並找來杜德偉擔任嘉賓評審，支嚳儀、龍婷以及林鉫徫，三位女唱將有突破演出，經常甜笑、被評審戲言在賣牙膏廣告的龍婷，新一集以皮褸上陣化身形爆Rock妹獻唱《特別的愛給特別的你》，「走甜」造型令人眼前一亮，主持車婉婉笑言：「見到佢着皮褸，就知大事不妙！」杜德偉則大讚有驚喜：「人Show合一。」

樣子甜美的支嚳儀同樣「走甜」玩型格，她以白恤衫加吊帶西褲上陣，中性打扮非常有型；今次支嚳儀除了玩跳唱《頭髮亂了》，更首度挑戰唱Rap，兼邀得好友、《聲夢傳奇2》畢業生文佐匡（Sean）創作英文Rap。雖然支嚳儀造型上令人耳目一新，惟評審似乎對她的表演不太受落，杜德偉直言：「當你做第一個動作時，我就覺得唉…你嘅郁動唔夠大同Powerful，一開頭已經輸咗。」伍仲衡更直指：「唔好喺比賽度做未做過嘅嘢！」

上集轉Style玩甜美風的林鉫徫，是集改以在造型上玩突破，化上濃濃眼妝獻唱《眼色》，妖味濃兼極迷幻，表演期間她更拉咪飆高音，周國豐說：「見到你揀呢隻歌，覺得你癲咗，再睇埋你出嚟嘅妝，係嘩咗出嚟，但你嘅妝同首歌係Match嘅，因為件事係癲嘅。」杜德偉則大讚：「感受到你嘅努力同誠意，令我覺得自己都唔知唱唔唱到咁犀利，你個Range真係好闊。」