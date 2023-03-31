【Zac玩Zac食】今生今世不羈的風繼續吹

明天便是4月1日愚人節，但自從2003年的4月1日起，這一天已不再有愚人的樂趣，只會懷念永遠寵愛的張國榮，我們的「哥哥」。

時光荏苒，張國榮已經離開咗我哋20年。奧海城於今年特意舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動，透過20個哥哥好友、工作夥伴、本地及海外歌影迷相遇的故事，讓大家以多角度認識、紀念及與永恒傳奇的哥哥「相遇」！現場有430吋大電視播放20個張國榮經典作品片段；仲有由一眾歌影迷投選最具代表性的經典作品所組成的霓虹燈打卡牆；活動亦設有一座自動演奏的三角鋼琴，循環演奏8首哥哥嘅經典金曲；大家亦可憑捐款參與製作現場的實體巨型馬賽克張國榮相片，完成後將會獲贈紀念相片一張！

張國榮舞台上風華絕代，生活中溫暖善良，這些年來哥哥的風采依舊活在大家心中。源於一份情懷、一份久別重逢的思念，位於沙田的香港文化博物館帶來「繼續寵愛・張國榮紀念展」，由哥哥3位生前摯友陳淑芬、張叔平及夏永康，透過Leslie 的私人珍藏、精心設計的展場及一張張觸動人心的舊照片，與大家一起回顧哥哥26年演藝生涯中的成就。哥哥曾參演50餘部電影，約20部電視劇，在粵語流行音樂興盛時期，透過電影及演唱會等藝術媒體，見證了1980及90年代百花齊放的香港樂壇及影壇，將香港流行文化發揚光大，推向國際舞台。透過這個展覧，讓大家一起懷緬過去嘅哥哥，為當年情再度添上新鮮。

Profile：Zacky Sun

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