Tyson Yoshi抵台晒肌開騷　手執胸圍炒熱氣氛

潮流創作歌手Tyson Yoshi（TY）昨晚在台北舉行演唱會《MY NEW WORLD ORDER》，以近距離的LIVE HOUSE形式演出，開啟個人出道以來首次的亞洲巡迴，吸引大批台灣粉絲以及海外粉絲朝聖。

演唱會開場，TY以經典歌曲《That Guy》炸翻現場所有樂迷，並一口氣連唱多首作品，他為整場演出規劃了十個主題，每個主題皆以獨立的音樂風格，以及高規格的音樂製作，凸顯他的各種不同音樂面向，今次他同樣在台上有玩bra，手執幾個胸圍內衣搞笑一番，他找來好友助陣，包括香港場因確診無法參與合作的香港歌手TIAB，另一位嘉賓是認識許久的音樂知音Marz23，一登台Marz23大呼：「爸子23來了！」直接跟大家分享今年即將來臨的家庭新成員以及即將誕生的新專輯。

TY與Marz23除帶來了兩首合唱曲之外，Marz23也帶來今年二月才剛發行的全新作品《情勒》，他直接脱去上衣，展現近期高強度訓練下，升級版的健身成果。接着，他邀請台灣人氣歌手婁峻碩一同登台，驚喜獻唱未發表全新合作單曲《Just Break Up》。TY感性分享：「如果不是台灣的話，現在不會有這麼多人知道我，我可能還是自己在家用音樂，自己用頻道，也因為台灣我可以在香港被這麼多人看見。