黃心穎在娛樂圈「消失」3年並與無綫完約後,未有放棄演藝事業復出轉型做歌手,對音樂充滿熱誠的她與樂隊RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)情投意合打得火熱,更隨男友展開歐洲演唱會之旅,近日更高調晒出英國站的演唱會相片,她在社交平上載照片,表示:「Thank you to the people and places who made this trip so wonderful. (感謝所有人和地方,讓這趟旅程變得如此美好。)」在一眾相片中所見,她到了不少著名景點打卡,見她笑容面心情大好。網友猜測相片由男友操刀。其中一張大合照中,心穎右手搭着男友泥鯭膊頭,左手托腮,笑容一致大晒恩愛,網友指2人甚有夫妻相。