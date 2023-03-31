巨乳大姐姐　激情滿瀉

好多人從其表面係睇唔出佢哋嘅個性，好似日本AV界嘅妹系女優外表天真可人，實情係喜愛玩弄男人至精盡人亡嘅小惡魔，亦有好多姊系女優氣質斯文綺麗，喺床上卻係激情滿瀉，就好似呢兩位巨乳大姐姐小野夕子同三宮椿咁喇！

女人味濃

日本AV廠FALENO銳意喺AV界擴張勢力，所以不斷發掘優質新人，同時向其他AV廠嘅專屬女優埋手，而S1呢間坐擁大量超人氣女優嘅大廠可謂頭號「受害者」，除咗畀F廠撬走天使萌、吉高寧寧、天川空同橋本有菜，仲有呢位惹火尤物小野夕子。

女人味十足嘅夕子，散發出一股親切又溫柔嘅姊系氣息，唔似其他妖艷女優咁邪氣逼人，身材亦相當出眾，一對G奶脹卜卜，同時腰幼臀圓，加埋嫩滑肌膚，真係正到震！喺演出中，佢會以溫柔態度去招呼男優，不徐不疾咁做足前戲，然後就會演激情互動，同男優砌到難捨難離。不過有需要嘅時候，佢亦會變成狠辣癡女，力壓班男優瘋狂榨取快感！

小野夕子

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：37G-24-35

小巧美人

今年24歲嘅三宮椿同小野夕子一樣屬於姊系女優，外表柔情似水咁款，的確惹人憐愛，好想將佢一抱入懷好好呵護一番。雖然佢生得細粒，但係身材玲瓏充滿凹凸感，波大腰幼，心口對G奶豐隆飽滿，而且彈性十足，一睇就知係純天然無添加啦！

佢曾經喺一間西式糕餅店做製餅師，咁點解後來會下海拍AV呢？佢解釋話因為一次炮製大量蛋糕時，要切好多士多啤梨做裝飾，搞到佢患上筋腱炎，於是佢就辭職唔做喇！及後佢就被發掘去拍AV，初出道時演出風格走溫柔體貼路線，主力扮演柔情又弱質嘅人妻角色，不過就經常被人彈表情唔夠肉緊，態度亦唔夠主動，而椿妹好快就有所改善，家陣喺床上要幾激情有幾激情呀！

三宮椿

年齡：24歲

身高：5呎1吋

三圍：35G-24-35

第1回合

鬥柔情

姊系女優最重要係柔情似水，呢方面三宮椿可以話係完全做到溫柔婉約，惹人憐愛，不過小野夕子就更勝一籌，因為佢喺演出當中，做到連床戰亦可以將節奏掌握得溫柔細膩。

第2回合

鬥激情

小野夕子身材健美又肌肉結實，通常演出由佢做主動嘅作品，而三宮椿自從效力AV廠ATTACKERS之後，演出好多被玩弄嘅作品，被男優搞到眼淚都流埋，夠晒激情呀！

第3回合

鬥曝光

小野夕子除咗拍AV之外，亦會定期拍寫真，但係想睇佢其他方面嘅演出就似乎冇喇！而三宮椿除咗拍AV同拍寫真，閒來仲會做歌手唱歌，亦會不時出席其他活動，例如係樸克比賽，曝光率相當高。

三宮椿勝

小野夕子樣靚身材正，演出亦相當有火喉，不過相對乜嘢主題都會嘗試演出嘅三宮椿，作品嘅元素就唔夠豐富喇，加上佢嘅表現愈嚟愈好，所以今次比併係由椿妹勝出。