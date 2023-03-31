男士三五知己去焗桑拿同揼骨係常事，但發生喺四仔作品嘅話，梗係睇一班身材火辣嘅索女焗桑拿至夠正啦，佢哋焗完一身汗之後，再埋身肉搏砌個你死我活，汗水加汁液橫飛，真係濕氣好重呀！

一觸即發

現實中焗桑拿係男女分開，但喺Raw Attack出品嘅《Busty Wives Next Door #5》，就梗係男女混合一齋焗啦！故事講男主角去焗桑拿，點知突然有人推門入嚟，原來係個巨乳女鄰居，初時大家都循規蹈矩，但係慾望加高溫嘅催使下，結果便一觸即發，兩人喺浴室展開一場激烈大戰。

無比銷魂

靚女焗桑拿嘅畫面夠晒吸引，加埋肉體碰撞嘅場面，更係極具官能刺激，就好似呢套由片廠BANG!推出嘅《Bushless Bubble Butts #2》咁，搵嚟Kenzie Anne、Haley Spades、Jewelz Blu等索爆脫星演出，單係呢個陣容已經夠晒吸睛，加埋佢哋銷魂無比嘅演出，更係睇到人心跳加速，難怪獲得美國四仔迷相當高嘅評價。

碟評

咪以為焗桑拿係少見嘅四仔題材，實情作品有唔少之餘，好多更係製作高質，而喺今次推介嘅兩部作品中，以《Busty Wives Next Door #5》嘅邂逅巨乳鄰居嘅劇情，最令人印象深刻，尤其係片中加入少量喜劇元素，令觀賞性大大提升。