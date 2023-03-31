林宥嘉港騷撇甩妻兒　最掛念燒鵝

台灣歌王林宥嘉重啟《林宥嘉idol世界巡迴演唱會》，並在4月28日至30日在香港紅磡體育館舉行，香港站作為亞洲區巡唱首站，更是相隔4年後回歸紅館，迅即掀起搶票潮，3場門票在1小時內被掃清，一票難求！身在台灣為巡唱火熱籌備中的林宥嘉接受東網訪問，對於4年後再來港開唱，他說相當期待，希望屆時跟樂迷作深度分享。

林宥嘉說：「經過這4年，所有人都沒有想過，好像整個地球村暫停下來，但在這3、4年當中，我也經歷一些挑戰，但是同時我也很幸運我有很多收穫，所以很想借今次演唱會跟大家分享，生活中累積的想法及學習。這次為香港站做了一個影片，裏面有一段文字，其中有一句就是是告訴大家，我們的生活有很多來自工作或家庭的挑戰，假如這些挑戰像是black hole（黑洞）一樣，其實only love can overthrow（憑着愛就可衝破），這就是演唱會傳遞的訊息。」

為樂迷帶來新的體驗，林宥嘉說是次紅館個唱會注入新元素，包括演繹新歌：「很多歌迷朋友一直都期待我發新專輯，所以這次最明顯、新的元素，會有我一些新歌，我希望到時候新歌可以展現我們很棒的演奏，新歌在現場唱，我相信會有挑戰性的，應該會很過癮。有一個部分聽起來會非常適合跳舞的，我也會試着在台上亂跳，但是那個部分的歌很像小孩子，包括我還有台下的觀眾，在很熱鬧的音樂底下，大家好像變回小孩子一樣。而且其中一首新歌的MV，會在演唱會開始之前大家就會看到，這個MV對我來說很有挑戰，在MV裏我是沒有穿衣服的，但題材及要表達的訊息我覺得是非常重要。」

去年歌手林家謙開騷，林宥嘉以視像方式隔空合唱《壞與更壞》等曲，令樂迷相當驚喜，至於林家謙會否「禮尚往來」擔任嘉賓，林宥嘉大賣關子的說：「一直以來我蠻有機會跟很多香港很棒的音樂朋友合作，所以今次演出我也有邀請一些人來看，那至於會不會有嘉賓？會不會有林家謙呢？會不會唱新的廣東歌呢？你哋嚟睇就知嘞！」他更以廣東話「多謝晒！辛苦晒」感謝香港歌迷會的辛勞：「因為我看到他們在網路上很辛苦，處理很多票的事情。我也看到他們的訊息，覺得很感謝，很多人想看演唱會，整個團隊也有很大的期待，希望觀眾會覺得開心及感動，用我們的歌聲、歡呼聲、眼淚，是充滿愛的3個晚上。」

至於太太丁文琪及一對寶貝子女會否來港睇騷打氣，林宥嘉說只有父母隨行：「我希望他們（妻兒們）可以，家庭有很多事情我們都在一起計劃，但我就先邀請我的爸爸媽媽，希望他們跟我一起來香港，也希望他們享受香港的旅程，好像家庭旅程一樣。」雖然林宥嘉說暫時未知個唱後會否留港旅遊，但有兩款美食是很想吃得到：「我記得以前第一次吃到深井的燒鵝時，有嚇一跳，是好吃到嚇一跳！好好味！另外一次在香港錄《壞與更壞》時，製作人ERIC KWOK老師推薦巴基斯坦的牛腩，好好味！」

林宥嘉說太太和子女們沒有指定他演唱某些歌曲，笑言自己的歌曲不是太適合小朋友：「但是我有一些歌是適合全家一起聽的是《少女》，歌詞是黃偉文寫的，曲風很適合全家人包括小朋友。雖然我大部分是悲傷情歌，但可是很多歌迷的回憶，所以我覺得在演唱會裏，最棒的就是可以跟所有歌迷一起笑一起哭，所以希望有些悲傷的歌，在大家一起感動的氛圍中，會有一種不是悲傷的感覺，是一種很有愛的感覺。」

丁文琪淡出歌壇18年，婚後更是相夫教子，直至今年決定復出，並成為林宥嘉的同門師妹，林宥嘉說目前雙方沒有合作計劃：「但有時everything is possible，就如重啟巡唱、香港成亞洲的第一站一樣。」

談到早前在1個月內完成加拿大、美國、巴黎及倫敦的歐美站巡唱，林宥嘉以「不可思議」來形容：「剛結束這個歐美巡演，覺得很thankful，很不可思議，其實很有挑戰性，因為每換一個地方，就會有jet lag，團隊好辛苦。尤其在紐約時，團隊是把行李放在酒店後，就直接去演唱會會場，他們住的地方雖跟時代廣場很近，但我也不知道他們有沒有時間走去看一看。」