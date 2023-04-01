佘詩曼氣場嚇人　何依婷胡美貽輪流受教

視后佘詩曼正式投入新劇拍攝，由於是女主角，戲份甚多，故跟劇中演員分別有不少對手戲。開工不久，無綫小花何依婷及胡美貽已被她的氣場懾服，對她尊敬萬分之餘，開工時更靜靜在旁偷師，阿佘亦即場大方過招，入錢落她們袋。

好戲之人佘詩曼重返娘家拍攝新劇《NEWS新聞女王》，劇集開拍前，有份合作的藝人已相當期待，坦言圍讀時已感受到阿佘的氣場，連視帝馬國明亦坦言Feel到對方強勢的壓台感，相當厲害。劇中阿佘飾演第一女主播，雖未正式拍攝坐在主播席上的戲份，但連日來拍外景的她，打扮成專業女強人，型格且甚有氣勢，繼劇中徒弟何依婷被乖乖懾服，傍住靜靜偷師外，日前首與她同場見面的胡美貽（Nicole）亦被對方氣場嚇親，未埋位已大喊緊張，幸而阿佘向來照顧後輩，態度友善，見Nicole緊張時，除了主動跟她合照外，更教她入戲，絕對是一姐級典範。

同譚俊彥擦出火花

阿佘日前分別與Nicole及楊證樺在中環碼頭及錶行內拍攝，兩場戲她都以知性女強人造型現身，拍攝現場有不少人圍觀，更有遊客高呼：「阿佘我愛你呀！」她即友善報以微笑。阿佘接受訪問時坦言今次回巢拍劇，見番不少台前幕後的同事相當興奮，她說：「好開心呀！真係好有親切感，好多幕後都係我選港姐時一齊出埠拍攝，一齊長大嘅人，另外監製鍾澍佳係我拍電視劇《十月初五的月光》時已合作，成班都識於微時，所以對呢個project特別興奮！」她又指與何依婷、譚俊彥合作擦出不少火花，說到之前開工時，何依婷似被她的氣場壓至默不作聲，阿佘說：「因為嗰場戲講我不停覆電話，佢同我講嘢，我又冇乜反應，劇入面佢係我徒弟，好尊重我，唔係驚我嘅！（Nicole同你合作都好緊張！）緊張咪好囉，緊張即係對自己有要求！」

Nicole拍攝時以貼身運動裝上陣，盡顯美好身段，她透露劇中是一名排球隊隊長，由於發生事故，要找阿佘為她發聲。昨日（31日）是她首次跟偶像阿佘見面，埋位前已相當緊張，幸得阿佘主動教她兩招，令她感到相當開心。她指見到阿佘已很緊張：「我好尊重佢，好鍾意睇佢啲宮廷戲。（佢有冇指點你？）有呀！佢頭先同我分析個故事，教我點入戲，真係好好呀！」她又表示開工前夕有專登去練波，表示：「打到隻手瘀晒，以前喺學校都係打學界，不過去到美國個個都好高，唔夠Quali。」至於楊證樺於劇中飾演電視台高層，暗中幫助阿佘；二人多年前已合作無間，故今次寓開工於敍舊，大家都有想當年。