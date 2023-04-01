測謊機被迫講真話　Channing Tatum最後悔拍邊套戲？

務求眾星講真話，美國雜誌《Vanity Fair》最常要求受訪明星通過測謊機來接受訪問。最近他們就以同一方式訪問了美國猛男Channing Tatum。

在14分鐘訪問片段中Channing被問了多條尷尬問題，其中被問及是否他的意思在《義勇群英之毒蛇反擊戰》（G.I. Joe: Retaliation）中將他飾演的主角Duke「處死」？Channing即時回答：「是的。」之後記者追問他有冇因而後悔，他表示沒有並解釋：「首集我已婉拒咗7次才接拍，但佢哋堅持係我飾演。而我最終只好接拍。所以第2集，我同樣顯然好唔想接演。」

此外，雜誌記者亦有提及他的半自傳式電影《光豬舞壯士》（Magic Mike）系列，他被問自己還是影片拍檔Joe Manganiello才是較出色的脫衣舞男？為免得罪舊拍檔，Channing沒有正面回應，他只說他們是不同類別的脫衣舞男，並大讚Joe的身型冇瑕疵。

而記者亦有問他認為自己或另一舊拍檔佐治古尼（George Clooney）邊個較靚仔？Channing即回答：「那肯定係佐治。我都希望我係，不過全世界都會認為佐治靚仔啲。尤其你去意大利，喺嗰度絕對唔使用測謊機，大家都會話你聽個答案（係佐治古尼）。佢係一個非常有格調嘅君子，亦係一個非常靚仔嘅男人。」至於畢彼特（Brad Pitt）與Channing邊個較靚仔？他就回答：「絕對唔X會係我，我唔會有任何人會異議，我意思係佢（畢彼特）仲靚仔過佐治。對唔住呀，佐治。但係呢個係事實。我認為大部分人都會同意我。」