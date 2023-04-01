李幸倪鬥心強硬撼欣宜　獎項口碑通殺

李幸倪加盟英皇後，在強勢打造下被視為力壓「獎后」鄭欣宜的天后接班人，更打破傳跟陳奕迅有關的限制，能與黃偉文合作；相比前公司火速將其合唱歌變張學友獨唱版，似有贈興之嫌，新舊公司對其待遇大不同。

李幸倪（Gin Lee）被英皇羅致後登上事業高峰，最近在港台頒獎禮記者會，氣場之勁成功將近年橫掃頒獎禮獎項的鄭欣宜「KO」，有指強敵同場，兩女鮮有交流。日前Gin Lee為即將推出的新歌《單戀這件小事》宣傳時，她承認：「我哋畀個放喺中間嘅Props同埋電視機擋住咗，分開咗兩邊，隔得太遠，不過喺電視機後面，我哋係有傾偈嘅。」

她強調跟欣宜之間只有良性競爭，現時其鬥心相當強，想攞獎之後更望獲口碑：「都想證明畀人知，我啲歌真係得，啲歌迷鍾意我係冇錯嘅，攞獎亦係為咗我嘅團隊，想講畀人聽大家好努力。」她又覺得自己好運，轉公司後推出頭炮新歌《Dum Dum》就趕得及角逐港台頒獎禮獎項，感覺似得獎：「啱啱截榜前上咗No.1。」

與黃偉文合作圓夢

入行12年的她獲英皇圓夢，和心儀的填詞人黃偉文合作，有指她在前公司未能跟黃偉文結緣，傳因環球推出《EASON's LIFE 世界巡迴演唱會》的Blu-ray碟時，不滿版稅貴的黃偉文拒減價，自始旗下歌手和黃偉文「斷邦交」。Gin Lee對傳聞稱不知情，但明白每間公司都有個別選擇，所以毋須多問。問在環球時可曾要求請黃偉文填詞？她不諱言：「有啲講咗未必有用，所以冇講。」

談及她和張學友合唱的洗腦歌《日出時讓街燈安睡》，但她「轉會」個多月，環球即推出《日》的學友獨唱版，有歌迷直指環球「人走茶涼」，但她卻大方謂：「冇乜所謂，咁咪好囉，大家有唔同嘅選擇，證明首歌好聽先要唱，冇人理呢首歌就慘，我都有個獨唱版。（喺演唱會再唱呢首歌？）都好難講，我都想請學友哥嚟同我合唱，唔知佢肯唔肯。」