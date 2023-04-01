處女歌自己作Rap　阿儀談爆粗事件：畀人挑釁

有「最索經理人」之稱的亞視經理人林寶玉（Connie）昨日（31日）夥同旗下藝人薛影儀（阿儀）宣傳首支單曲《一加一等於阿儀》，阿儀年初推出了一支廣告歌《財神888》，今次再下一城推處女單曲，新歌製作十分落本，於馬來西亞錄音，MV分別在馬來西亞及香港兩地取景，於香港走妥20個景點包括中環、尖沙嘴、金魚街、女人街和雀仔街等地，阿儀共有多個造型，包括要戴假髮和着裙，並有多款名牌手袋，置裝費和製作費高達6位數字。阿儀表示拍MV時被導演讚，經常一Take過便收貨，Connie透露4月4日會舉行新歌記招，MV翌日正式上架，咁啱撞正清明節，但百無禁忌。

Connie表示這首歌主題為網絡欺凌，也是阿儀的真人真事：「其中一段Rap部份由阿儀創作，係阿儀嘅心聲，若遇到網上欺凌會點，覺得首歌好有鼓勵作用，學阿儀話齋，人哋話你，唔好理唔好睇，因為愈鬧對方就愈得戚。」她透露早前阿儀再次遭人欺凌，事緣阿儀到健身室找朋友，被陌生人拍片挑釁，其實更衣室嚴禁拍攝，阿儀亦爆粗回敬，片段被人放上網，標題卻寫着「阿儀喺大陸揼骨同人嘈交」，對於三番四次遭人整蠱感到百般無奈。

昨日阿儀將新歌宣傳片放上社交網，惹來網民熱烈討論，不少網民寫上抵死留言：「用作品說話」、「2023叱咜女金預定」、「阿儀世一」等，Connie讚阿儀為籌備新歌做好準備，包括努力減肥，就算之前出埠工作，都堅持每晚跑街做運動，瘦身方面亦漸見成績。下半年阿儀工作忙碌，已接了馬來西亞10場騷，香港亦有3個talk show及慶功活動會出席，問阿儀有否出糧？她表示：「每個月都有糧出，至今已有近6位數收入。」她將錢儲起，有意報讀鋼琴班，希望將來可以自彈自唱。