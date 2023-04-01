曉格蘭特批評舊拍檔祖娜唱歌難聽：狗吠仲好聽！

英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）早前出席《奧斯卡金像獎》時在紅地氈上對女主持Ashley Graham態度差hea答，事後他即被網民留言鬧爆冇品。

不過他沒有因此而「收口」繼續抨擊女性，他日前受訪批評曾與他在電影《冧歌有情人》（Music and Lyrics）合作過的女星祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）歌藝差，要靠電腦技術才將她的歌聲tune番正。他說：「我唔認為佢（祖娜）會介意我話佢嘅歌聲好可怕，狗吠仲好聽過佢唱歌。」而祖娜即時拍自己拎住把梳唱歌的片段放上網向曉「挑機」，並叫她加入公開唱歌片。

除了侮辱舊拍檔祖娜之外，之前曉受訪時亦自爆拍攝新片《龍與地下城：盜亦有道》（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）時曾在片場向一名女士發脾氣。據他表示事件發生在開鏡首日，他說：「第一天，我對着我視線中的一個女人發脾氣。我以為她是電影公司的某個主管，結果發現她是一個非常好的當地婦女，是一個年輕女孩的伴侶。」他之後即時向她道歉並形容自己的行為不可原諒。