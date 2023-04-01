《烈火青春》重現眼前　夏文汐葉童感激張國榮幫助

40年前夏文汐和葉童入行拍攝首部電影《烈火青春》，就是跟哥哥張國榮合作，此片成為夏文汐的成名作，昨晚（31日）電影在尖沙咀舉行4K修復導演版首映禮，夏文汐與親姪女鄧伊婷結伴前來，表示無想過40年前的處女作又再出現，仿似發了一場夢，而今年適逢是張國榮逝世20周年，勾起不少回憶：「拍電影時我仲係新人，哥哥幫咗我好多，好多地方都提醒和教我。」透露現在於廣州開設傳媒電影公司，有投資電影，若遇到好劇本亦會接拍，因為電影是她一生中最大的興趣。

跟鄧伊婷很久無見，眨吓眼姪女已長得亭亭玉立，讚演技好外，身材比姑姐更勝一籌，笑言因為「有其姑姐必有其姪女」，有意邀姪女合作拍電影，但大前提不要收片酬。伊婷亦很想跟姑姐合作，不介意大膽演出，記得小時候已看過此片，播放至激烈場面時父母會遮住眼不讓她看。

葉童表示當年還未有電影三級制度，《烈》的票房不太好，由於主題前衞，之後每年電影節都會被揀選播映，重看40年前的電影，很多感覺湧現：「呢部戲帶我進入電影圈，變成為職業，好神奇，演出帶來財富還有榮耀。」她說當時年輕沒有任何包袱，不太理解演戲工作，但很聽話，到後來電影受到大家關注，才開始識驚。昨晚她帶同親戚朋友前來捧場。哥哥不知不覺已離世20年，她亦從影40年，感覺時光飛逝，令她更珍惜人生，會不斷進修增值自己，近來進修音樂和形體課程：「自己一直好幸運，所以要更加努力，希望見到不一樣的自己，時刻保持追求的心態，令自己更有活力更開心。」