星星別注聯乘　潮鞋搶Fo登場

要友誼長達20年不變，確實不易，但adidas Originals與A BATHING APE®（BAPE）這對摯友卻做到了！難怪兩大品牌都忍不住要慶祝一番，近日合體打造最新的CAMPUS 80S聯名鞋款，更融合雙方元素，在鞋面大玩三間與BAPE的經典星星Logo設計，目的就是盡顯千禧年代街頭風，向這段長久合作關係致敬！

重回千禧年代紀念款

介紹新鞋之前，先回帶講講歷史。其實雙方的首度合作可追溯至2003年，當年日本潮流教父Nigo與adidas Originals在無預警之下推出「Super Ape Star」，成為膾炙人口的佳作。自此雙方合作不斷，廿年間屢創標誌性佳作。來到今年，雙方合作邁進20周年，於是攜手打造周年紀念款CAMPUS 80S聯名鞋款，為慶祝企劃拉開序幕。

新作固然以經典的CAMPUS 80S為藍本，但通過BAPE的招牌素得以重塑輪廓。鞋面由柔軟復古的麖皮打造，配以海軍藍及白色配色，以及三間和星星標誌，以不對稱美學演繹兩大品牌精髓。此外，鞋帶飾品、鞋側與鞋後跟上的金色細節，都流露奢華時尚感。加上鞋款配備BAPE 30周年迷彩印花鞋盒和收納鞋袋，讓聯名鞋款更添紀念價值。

同場加映：70s風格星星跑鞋

Converse近日重新復刻推出1977年登場的STAR CRUISER跑鞋，並設計出3款色調，分別是蘋果綠、復古藍與灰黑色。鞋面以極具防水、抗磨功能的Cordura Lip尼龍製成，更加入了帶有復古感的麖皮。鞋底採用Vibram的戶外防滑鞋底，而鞋帶則是與原版一樣使用了粗織滌綸。全系列已經在日本官網上架，感興趣的朋友不妨去看看。