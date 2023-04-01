MIRROR脫粉潮影響COLLAR？Marf淡定：補番粉囉

女團COLLAR兩位成員Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）與唱作女歌手iii（Iris Liu）等晚上先後在西九文化區竹翠公園為「西九音樂節」冒雨演出。Marf與Winka受訪時對於在毛毛雨下演出直言很有feel。兩人分別推出個人單曲，相對其他成員有更多演出機會﹖Marf表示：「其他成員嘅演出仲澎湃。」Winka則說：「冇得咁計嘅，我哋賺咗啲經驗然後返去回報。」

近日有指MIRROR入氣下跌，出現「脫粉」潮，Winka表示：「我哋最近忙緊呢個騷，所以冇留意，係真定假？」問到可擔心受影響「脫粉」﹖Marf笑說：「我脫緊喇！哈哈！無論我哋定MIRROR定其他藝人，出道耐咗體驗到係，要將焦點放喺自己身上。甩粉唔驚，補番粉囉。」她又指也不知道粉絲甚麼時候來，甚麼時候去。Winka則補充說：「最重要係大家嘅作品，呢啲都係一時三刻嘅嘢，不停咁出啲好嘅嘢就OK。重點係做好自己，欣賞我哋嘅人就會嚟，呢個係比較正向。」

與王君馨撞樣的Marf近日再被網民指愈來愈似君馨，Marf笑說：「我覺佢愈嚟愈靚，大家覺得我似佢，可能覺得我愈嚟愈靚，同佢都有聯絡，都有攞呢樣嘢講笑，但係我哋每個個人都不斷咁搵緊自己嘅形象，希望快啲有番自己個名。」問到可希望擺脫影子？Marf則說：「都冇話脫唔脫離，人都係得七孔，個個都似樣。」Winka幫口說：「嗰個人真係好叻、好靚，似佢都唔係一件差嘅事。」

另外，近年少有開騷的麥浚龍擔任表演嘉賓，他大晒「麒麟臂」獻唱多首勁歌，現場氣氛高漲，但他完騷後卻未有受訪。