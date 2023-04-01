張國榮逝世20周年︱宋仲基翻唱《當年情》　韓迷求死亡真相

一代巨星「哥哥」張國榮逝世20年，當年佢風靡全韓國，到今時今日偶像地位依然屹立，由電影《英雄本色》，到《愛慕》、《The Greatest Hits of Leslie Cheung》等專輯，成功打入韓國唱片市場，做華人歌手第一人，當中1995年發行嘅《寵愛》更喺韓國賣出超過50萬張，紀錄至今仍係華語唱片在韓國銷量第一位嘅保持者，可想而知哥哥對韓國樂迷嘅影響力。

2012年，MNET第一年假香港舉行音樂頒獎典禮《 Mnet Asian Music Awards》，當年就播放出張國榮嘅告別演唱會片段，擔任主持嘅宋仲基更用韓文演唱出《當年情》，並與影片中嘅哥哥你一句我一句「合唱」，向張國榮致敬，足見樂壇地位不能動搖。

2003年4月1日離我們而去，當時有傳哥哥因拍攝電影《異度空間》後未能抽離角色而走上不歸路，另有指係佢同摯愛唐鶴德（唐唐）捲三角戀陷感情困擾，再有傳哥哥早年疑似撞邪，經常失眠及忽然形象大變，張國榮本人當時澄清指自己只係太累，之後愈傳愈離譜，更指哥哥被落降頭，離世前曾求助於知名法師等，最後其姊張綠萍曾證實，哥哥生前受抑鬱症困擾，推斷為離世主因。不過當時韓國粉絲對於哥哥嘅離去大受打擊，尋求死亡真相時更為瘋狂，韓國坊間一直有傳張國榮不是死於自殺，而係被黑幫謀殺，原因涉及佢曾拒拍黑幫投資嘅電影，說法被指離譜。