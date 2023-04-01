復活節長假　享用豐盛早午餐

來到4月有復活節假期，在這個長假期除了出國，留在家也有很多精彩的節目，睡到飽先來個主題早午餐，吃喝飽足後再計劃一日的活動，絕對是個好提議。

意式風情

想和親友來個熱鬧的聚餐，意大利菜是個不錯的選擇，灣仔 The Hari Hong Kong意大利餐廳Lucciola Restaurant & Bar在4月9日推出復活節早午餐，客人先享用各款開胃小菜、冷盤和芝士，前菜是意大利傳統的Ricotta芝士雞蛋批，是當地人復活節必吃的美食，緊接有Fine de Claire生蠔、阿拉斯加帝王蟹腳和小龍蝦海鮮拼盤，小牛里脊配金槍魚醬和意大利青口等分享小菜，主菜可選手工龍蝦尾意大利麵、燒春雞、美國封門柳牛排、烤小山羊排、智利海鱸魚柳，又或蘆筍‧藏紅花配阿馬爾菲檸檬意大利飯，甜品有意大利芝士蛋糕、意大利忌廉甜餡煎餅卷和意大利復活節蛋糕配朱古力醬，分量十足。

日韓風味

開關後，日本和韓國是港人的熱門旅遊地點，香港麗思卡爾頓酒店於復活節除推出節日外賣美饌和麗思兒童探索之旅住宿體驗外，Ozone於4月9日推出的復活節周日早午餐以日韓風味作主題，頭盤有不同配搭的沙律、30個月西班牙火腿、煙熏三文魚和芝士拼盤等，主菜就有韓式辣味龍蝦意大利手捲麵、味噌西京燒配小蘆筍及日式鴻喜菇及招牌和牛漢堡拼泡菜絲沙律及薯條等。同時間，大廚會即席炮製日本關東煮及章魚燒等小食，讓你如置身日本街頭，最後品嘗迷你甜品拼盤、窩夫和班戟等，早午餐包括2小時無限暢飲法國香檳、精選美酒、啤酒及雞尾酒，美酒美再配高空靚景，夠晒滿足。

任食朱古力甜品

早午餐吃到飽，但講到甜品，大家總有第二個胃去容納。餐飲集團Pirata Group旗下多間餐廳包括Chaiwala、Honjo、Honjokko、La Favorita、Pirata、The Optimist、Meats和 Tokyolim，於4月7日至10日推出「SomeBunny Feed Me」復活節早午餐饗宴，每間餐廳會推出不同的美食外，還特設任點飲料優惠、兒童菜式和復活節朱古力甜品自助餐，內有多款誘人的朱古力甜品，大人或小朋友都無法抗拒，而且12歲兒童免費入場，幫父母慳番唔少。另外，TML推出的復活節任點手卷早午餐，會提供4款前菜、2款手卷及任點的復活節精選太卷、香辣泡菜煎餅和吞拿魚熱狗等，最後以節日限定和菓子和焦糖炸香蕉等甜品作結，加指定價錢有90分鐘任點啤酒及清酒，氣氛更熱鬧。西班牙餐廳Calle Ocho的復活節早午餐就有西班牙炸丸子、西班牙流心蛋、牛腹扒、海鮮焗飯等傳統菜式，甜品是限定的曼徹格芝士蛋糕配海鹽焦糖醬及復活節朱古力，想試就要把握機會。