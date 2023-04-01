AV處女作奪冠　素海霖公開拍攝真相：係真實反應

日本AV女優繪麗奈（素海霖）因為係首位「土生土長香港人」攻日，尋日（31日）其AV處女作大賣，半日時間就成為銷售冠軍，今日（1日）凌晨仲特地開Live同網民互動，言論大膽盡展真性情！當中網友問到片中佢嘅高潮反應是否真實反應？佢就大方表示：「梗係真啦，唔通假㗎咩！」佢更爆料指片中佢推開男優一幕係即場反應，非預定「劇情」：「因為拍之前有溝通過，（拍攝時）同溝通嗰陣有少少唔同，有少少落差，所以我就好自然反應咁推開咗人。」後又指作為專業演員，佢唔介意同醜男對戰。

有網友亦大彈佢「照騙」，新作中身形偏肥，佢就直言減肥就會令上圍縮水：「嗱，老實講，我減15磅真係冇乜胸㗎喇，咁大家要取捨喇，我就鍾意自己有胸，我鍾意揸自己個胸嘅。瘦少少嘅時候一定會有人話『無波嘅』，我不如做番自己，因為冇可能迎合晒所有人，同埋我鍾意依家嘅自己，覺得開心，同埋我冇可能唔食嘢。我不嬲都唔係瘦底嘅，點瘦都唔會好似人哋咁瘦。我覺得個人要開心先做到好多嘢，身心健康要行先，唔可以一味去附和人哋，我依家每日都有做運動，但係係為健康。」

依家佢榮升AV女神，素海霖就坦言擔心之後會搵唔到到男朋友：「當然會擔心，但係冇得擔心咁多，你得到啲嘢就要犧牲啲嘢。」並重申做AV女優係為大眾，表示：「因為我想成為有影響嘅女性，想突破自己，我發現呢樣嘢好適合自己，我亦都好鍾意性愛。」