張國榮逝世20周年︱哥哥娛圈秘聞逐個數　竟曾被王力宏拒絕？

一代巨星張國榮（哥哥）離世20周年，其實哥哥入行以來有不少絕密娛圈趣事，當年哥哥出道初期曾經歷唔少辛酸，故成名後亦致力提攜後輩，如欽點舒淇拍《色情男女》令她成功轉型，不少新人恨獲加持，但原來當年台灣歌手王力宏卻不識趣，竟然請食檸檬。有指哥哥於2000年《十大中文金曲》榮獲最高榮譽「金針獎」時，開心到圍住4面台狂跑，慶功宴上更見人就攬，仲主動向當年「最有前途新人男歌手」金獎得主王力宏抄牌，惟王力宏懵盛盛只提供唱片公司電話，不過哥哥非常大方，冇嬲之餘更邀請對方在其執導的公益短片《煙飛煙滅》擔任第二男主角，片中2人有不少對手戲，哥哥不但摸王力宏塊面，仲拖住手上演喊戲。

哥哥愛錫後輩，經常教導不止要做好演出，更要做個好人，有行內人爆料指哥哥曾與某巨星在內地拍戲，但就不屑對方虛偽行為，指哥哥曾親眼見住該紅星對住粉絲笑晒口，簽名、合照來者不拒，但一閂窗就變臉爆粗鬧粉絲，哥哥不滿該巨星戴假面具做人，合作後再無交往。行內人又指哥哥性格友善，經常安慰遇上難題的朋友。

另外，有緊隨哥哥多年的粉絲細訴與偶像的相處點滴，大讚哥哥冇架子錫粉絲，幾乎無話不談，其中大爆哥哥曾遇癡情女狂迷，竟然試過為見哥哥一面，爬上大樓經窗口潛入其房間，完全冇驚動樓下嘅家傭、司機及唐唐（至愛唐鶴德），至晚上哥哥回房開燈才發該女歌迷坐在床邊靜候，嚇到哥哥心都離埋，最後裝作鎮定，先安撫對方後再逃離現場，及後更立即趕工在房間加裝窗花，免得再提心吊膽。粉絲又提到原來哥哥有幽閉恐懼症好怕搭電梯，同時亦怕與陌生粉絲太親近，故不少忠實粉絲均會主動做保鏢。而哥哥亦毫不掩飾真性情，在粉絲面前亦大方放閃整蠱唐唐，叫粉絲問唐唐攞利是，令唐唐不知所措，在旁嘅哥哥就睇到笑容滿面，相當甜蜜。